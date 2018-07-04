台灣禁得起政策內亂嗎

2018年07月04日 04:10 中國時報 曹俊漢

2018年對美國的川普總統與台灣的蔡英文總統而言，都面臨一個共同而嚴峻的挑戰，兩位總統的公共政策打著正義與改革的旗幟，同時面臨社會輿論批評不斷，人民反抗遍地開花。這些陳抗事件的結果如何，也引起人民的關切。除年底的期中選舉是一面鏡子外，美國民意的反應更是強烈，民調已提出它會不會引起「內戰」，成為另一個尖銳話題。那麼台灣的回響又是什麼呢？

美國著名的民意調查機構「拉斯穆森報導」，在今年6月進行的民調發現：全國有1/3的人民因川普的移民政策憂慮會發生第2次內戰，其中民主黨人有37%認為第2次內戰恐怕會爆發，共和黨人也有32%認為會內戰。儘管不會發生內戰，但也有一半的人民（59%）擔心，由於反對川普總統政策的人會訴諸暴力，將引發社會革命。

這項指陳反映在上周美國女性運動團體「女性大遊行」在華府發動「大規模公民不服從」行動，號召女性冒著被逮捕的風險，加入抗議行動，要求政府停止將未列管的移民視為罪犯，以及將孩童和父母拆散。波士頓反川普政府「零容忍」移民政策的示威遊行集會更是如火如荼進行，數萬民眾頭頂烈陽，手舉自製標語，高喊「不再囚禁孩子」、「拯救孩子、家庭團聚」等口號，遊行街頭，反對川普的移民政策。而全美各地也風起雲湧，紛紛響應，並認為聯邦機構「移民暨關務執行署」（ICE）助紂為虐，應立即撤銷。

媒體將這次陳抗事件的嚴重性與1861年美國總統林肯為解放黑奴的南北戰爭相比，當時為美國第1次內戰，而美國人民對川普的移民政策的反抗以美國第2次內戰來比擬，可見其震撼力的強烈。但川普以正義為化身，喊著「美國優先」口號，對其移民政策的防禦卻也相當堅持，而且是「零容忍」。他說：「我們不能任由這些人（無證偷渡客）入侵我們國家，當有人進入美國，我們必須將他們送回去，不須經過法官或法庭的審理。」這一說法挑起人民指控他違憲的攻擊。因為美國憲法第5修正案指出：「沒有人在未經法定程序下，應被剝奪生命、自由或財產。」

川普的移民政策是否為違法或違憲，本質上涉及到一個嚴肅的法律問題：總統有權可以用行政命令剝奪人民的基本權益嗎？攻擊他的人士指出：「美國應以法律治國，而非聽任總統以命令治國。」因為他頒布的行政命令，像移民政策這類公共政策涉及到「不人道」、「破壞家庭團圓」的美國立國基本價值，這些都是違背他在就職時宣誓要保護美國憲法神聖使命的承諾。

從川普不禁想到了台灣社會對蔡英文2年來掀起的無數公共政策的陳抗事件。川普與蔡英文兩人的人格特質頗為雷同：以自詡的正義標竿推動他們的改革工作，偏執而又專斷，人民反抗也不為所動。美國社會已經在憂慮是否會有內戰或暴力出現，台灣將何去何從？如台灣真有內戰或內亂，情形就不像美國那般單純，能不令人憂心嗎？

（作者為中國文化大學政治系講座教授）

(中國時報)