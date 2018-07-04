2018年07月04日 04:10 中國時報 曾復生

美國政府將在7月6日對中國開出貿易戰第一槍，台灣也將嚴陣以待。自從2017年底川普發布《美國國家安全戰略》，並在2018年1月間提出《美國國防戰略》後，美國朝野與智庫普遍對中國傾向強硬。目前，美國府會對台政策則有3種不同意見，一是主張美國應將對中國與對台灣政策分開，改善美台關係時不必擔心北京反應；其次是認為美中關係開始惡化，美國應增強第一島鏈防禦能量，並把台灣納入軍事同盟體系；第三則是強調要有效對付中國，美國必須把許多議題掛勾與北京談判，讓中國付出代價，而台灣則可以作為籌碼。

近來台美曾經舉行軍事戰略對話，美方向台灣提出強化軍事合作方案。在此之前，川普總統亦曾親簽《台灣旅行法》、美國會審議「2019財年國防授權法」草案等，均鼓勵美台提升國防合作質量，引發北京當局強烈抗議，也讓台灣戰略地位與價值再度成為華府熱門話題。

不過，從2016年台灣無法參加「國際民航組織」年會，到2017年與2018年5月底台灣被拒於世界衛生大會門外，以及巴拿馬、布吉納法索、多明尼加等國斷交案，凸顯美國在兩岸的影響力式微，再加上美、中軍力消長變化，讓台海軍力動態平衡傾向對北京有利。共軍機艦繞台行動常態化，除對台灣形成心理與實質壓力外，更是向美國釋出「不要干涉中國內政」的訊號。

當前，川普政府似有意用台灣挑釁北京的敏感神經，提升美、台軍事合作質量，甚至把台灣綁在戰車前端與北京對幹，恐為台海軍事危機埋下火種，並替中國支持「武統論」的勢力提供藉口，將為台灣人民帶來災難。

此外，美國務卿蓬佩奧6月中旬在北京仍強調「一中政策不變」，國防部長馬提斯亦於6月底訪問北京，意圖鞏固美中軍事交流關係，凸顯美、中、台三邊利益結構比重差別懸殊，點醒台灣對提升台美國防合作質量，不應有不切實際的期待。尤其面對川普經常展現外交政策善變的風格，台灣反而要防範川普政府是否準備與北京攜手處理「朝核問題」，以犧牲台灣利益為代價。更何況，美國府會雖有意推動台美軍事合作，但對於北京當局將如何反應，仍停留在猜測階段並沒有完整評估與溝通。

美中貿易戰即將開打，讓台美關係陷入「戰略猶豫」並徘徊在十字路口。台灣自處之道應密切掌握美、中綜合國力消長變化的趨勢、川普政府對北京的政策與作為變化、美國應對台海形勢的態度變化和美、台發展軍事合作的質量變化，以及北京推動「兩岸一國」的措施強度等關鍵指標，作為台灣調整最有利戰略位置的判斷基礎。同時台灣亦應發揮善意，為兩岸回歸和平穩定發展的正道鋪路，防範善變川普翻臉讓台灣措手不及。（作者為國家政策研究基金會國安組顧問）

(中國時報)