葉青林們是台灣最寶貴的資產

2018年07月04日 04:10 中國時報 主筆室

表面上的理由往往不會是真正的理由，真正的理由，要從不經意的言行或長期的行為一窺究竟。

大陸記者葉青林申請入台受阻，陸委會在新聞稿中毫不避諱地承認，拒絕葉青林來台採訪的理由，是因為「絕不容許陸媒記者以製造假新聞方式，散播不實言論」，指涉的是先前花蓮地震時，葉青林曾報導日本救援隊拒絕進入救援現場。

真相會說話。葉青林的報導來自新聞現場，而且還有視頻佐證。即使觀察重點和評論角度與民進黨政府所期望的不同，但其內容並未違反新聞倫理和新聞專業要求，自然屬於百分之百的採訪及言論自由，但是民進黨政府卻以「製造假新聞」、「散播不實言論」為由，阻止葉青林再次申請入台。

民進黨並非不懂何謂新聞自由，卻寧可公然曲解，其理由當然就只有一個，即「為政治需要」而服務。第一、大陸記者的報導角度，不符合蔡政府和部分媒體刻意塑造台日親善的基調，在蔡政府眼中，台日關係是不容許大陸記者說三道四的。第二、此時兩岸關係惡劣，找個理由，拒絕大陸記者來台，作為民進黨政府向大陸表達憤怒的出口。從這個角度來看，大陸記者葉青林只是正巧成為民進黨政府抒發「敵中」、「仇中」情緒的代罪羔羊而已，所謂「假新聞」、「散播不實言論」全都只是說辭罷了。

更可笑的是，一群政客及媒體更以大陸新聞不自由為理由，來質疑大陸記者有何資格要求新聞自由。在他們看來，因為大陸「黨領導一切」、記者基本上都姓「黨」，所以，大陸記者的報導一定不可能是「客觀公正的」。在這群政客及媒體的眼中，大陸記者來台都負有「組織交辦的宣傳任務」，他們利用台灣的言論自由，公然反獨促統，因此，「絕對不能讓他們如入無人之境，歡迎他們來統戰」。如果這些論調為真，那麼又何必只拒絕一位大陸記者來台？乾脆把所有目前在台灣的大陸記者全部趕回去，然後把大門全部關上。

在這件事情裡，又有媒體為了自圓其說，發展出另一套邏輯，即因為在中國大陸，「絕不允許宣傳民主自由人權的普世價值」，如果給大陸記者新聞自由，等於是與大陸進行一場「不對等的遊戲規則」，「台灣繼續陪他玩下去只有死路一條」。如果這些說法有道理，那就該拒絕所有大陸媒體相關人士來台。

民進黨政府當然不敢如此，因為他們還是想披上一層尊重新聞自由的外衣，假裝新聞自由是他們堅信的價值。但蔡英文政府忘了，如果新聞自由是台灣所堅信的價值，就不應該因為「境外記者」的國家是否也有新聞自由而有不同待遇。就事論事是新聞報導最基本的原則，大陸記者葉青林的報導有新聞現場視頻為佐證，陸委會與他的差別在「觀點」，民進黨政府認定「假新聞」是故入人罪。

相信包括陸委會主委在內的綠營人士都了解，葉青林及絕大多數曾長期駐台的記者，都是知台派，對台灣有很深的情感與善意，應該是台灣最珍貴的資產，如今為了政治目的，拿駐台記者開刀，把資產變成負債，明智嗎？

在這件事情的處理上，蔡英文政府的思維是愚昧的，放棄了台灣最重要的新聞自由價值；手法是拙劣的，歪曲事實故入人罪；動機是不道德的，惡意製造兩岸敵意，將得不到理性民眾的支持，只會讓兩岸關係愈來愈緊張。

蔡英文也許希望兩岸能維持良性互動，但現實上，她已走上「既離且敵」的不歸路，親綠媒體的搖旗吶喊，更讓兩岸關係加速陷於危局。不是因為無知，而是偏執的意識形態帶來愚昧。他們找盡各種理由，只為了一個目的：想告訴民眾為何不要與大陸走在一起，兩岸為何要盡快分離。葉青林事件是為了這個目的所創造出來的案例，所謂「假新聞」、「散播不實言論」只是達成其目的之藉口而已。

葉青林事件不會是唯一，除非蔡英文展現領導力，改變民進黨思維，否則未來民進黨執政的日子裡，還會製造出更多的類似事件，理由或許不同，但其強化兩岸「離與敵」的目標卻是一致的。

(中國時報)