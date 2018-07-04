2018年07月04日 04:10 中國時報 主筆室

台灣政壇過去流行一句話：「民意如流水，東漂西盪無常軌」，現在最新的說法則是：「是非如月亮，一到選舉就變樣」。文化大學學生宿舍大群館爭議，就是台灣惡質選舉文化活生生的負面示範。

被民進黨鎖定猛攻國民黨新北市長參選人侯友宜的這個事件，歷經1個月吵擾紛鬧，占盡媒體焦點，相關的是非爭點基本上已大致呈現。但即使侯友宜民調的支持度不降反升，民進黨陣營依舊死纏緊咬不放；而台北市都發局也在好一陣子的曖昧不明後，「終於」發函認定文大宿舍違規使用，讓爭議又掀新的波瀾。

問題是，這紙公函不但不能定調止紛，反而是亂上加亂，充滿模糊矛盾。首先是教育部認定，大群館的承租合乎相關規定、屬於教育設施無誤。但都發局的公文卻認定為「寄宿住宅」，非屬教育設施。那麼到底是中央的教育部說了算？還是該聽北市府的都發局？

其次，柯文哲說如果文大學生宿舍所有權人、亦即又昱公司直接租給學生就合法，但由又昱租給文大再租給學生就不合法；這樣的邏輯，有多少人能夠理解並信服？

其三也是真正的玄機所在，都發局呼籲文大及又昱公司應盡速改善並維護學生住宿權益，卻未具體指示如何改善？改善後是否即屬合法？如此蓄意留下模糊空間供人想像，以待後續操作，不言可喻！

這也難怪外界認為這是柯P在玩兩面手法，操弄模糊戰術，採取的是「綠白一家親」、「在台北市假分裂，在新北市真合作」，以換取綠營在台北市的支持。但柯P意欲「聯蘇制侯以助柯」，這套左右搖擺、前閃後躲的「政治凌波微步」，其實早被看破手腳，根本騙不了聰明的雙北選民。

(中國時報)