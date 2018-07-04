2018年07月04日 04:10 中國時報 徐宗懋

過去兩年多，蔡當局實施政策依賴三碗心靈雞湯，作為精神補品。一，由於「民主人權」的共同價值，美國會保護蔡當局，並在外交上挺她。二，不承認九二共識，但也不刻意刺激大陸，大陸不敢動武，強硬姿態反而讓台灣百姓反感，對她有利。三，總統選舉大勝，擁有民意支持，可以「轉型正義」之名打擊異己，她仍然廣獲擁戴。其實這三碗雞湯早就被打破了，於是蔡當局拚命往裡面裝水，並且假裝雞湯仍然滋補養生。

首先，美軍撤出東亞已屬必然，川普總統強硬了大半年，最終只換得北韓領導人金正恩停止核試和發射導彈，美國和南韓則停止多年的聯合軍演，川普還說軍演「很昂貴」。這點到了他內心真正在乎的，也就是他選前主張的，美國不應該在全世界各地花冤枉錢，當凱子。他甚至主張美國從日本和南韓撤軍，沒有義務保護其他國家的百姓。

事實上，美國的國力也無法支撐現有全球軍事投射的開銷。川普現在幾乎跟全世界吹起貿易戰的號角，絕不會為了自己的面子再為他國多花一毛錢。那麼，美國為何一開始還如此高姿態呢？其實這是美國撤出前一貫的作法，先大舉增兵然後再光榮地撤出，目的是撤出前擁有更高的談判籌碼。川普執政後不斷用推特發表意見，裡面有「民主」、「人權」兩個英文字嗎？

至於對大陸的關係，蔡當局節節敗退，不僅大陸中斷跟蔡當局的對話，外交上也步步逼近。更難堪的是，大陸手腕靈活多變，切中人心，逼迫蔡當局的同時，台灣人民對大陸政府的好感和信任度居然超過蔡當局，情何以堪！最後則是所謂的台灣民意，這是蔡當局最重要的一碗心靈雞湯，以「轉型正義」的名義踐踏憲法和法律，利用民眾多年低薪的挫折感，鼓動均貧意識，實施摧毀信賴保護原則的年金改革。而且不管你過去多麼奮鬥、多麼付出、多麼的表現傑出，你的退休金只要比別人多幾萬塊，就應感恩戴德。

在過程中，蔡當局默許綠嘴無止盡地羞辱軍公教，事後還「感謝軍公教的體諒」。其實若有誠意，只要一開始就強烈譴責任何羞辱軍公教的言論就可以了，事後的感謝聽起來更像是調侃和揶揄。

這碗雞湯其實早就破了，民調就已經清楚顯示，目前蔡當局只靠名嘴成天開批鬥會，來假裝雞湯還在。這些綠媒名嘴對新聞專業沒有任何興趣，對果農的香蕉、鳳梨損失慘重無動於衷，對連續發生的殘暴兇殺案件只應景地說幾句話，對激增的虐童事件更事不關己，但一提到管中閔和侯友宜，馬上精神就來了，幹勁無窮，成天追究管中閔的論文或兼職問題，或者侯友宜的妻子的理財有什麼狀況，大群館的宿舍住幾個人？地下室有沒有擺洗衣機？日夜追查樂此不疲。然後再要求對方「解釋清楚」，如果侯友宜出面解釋，他們繼續說「還是沒說清楚」，如此自言自語一直到投票的那天。

這就是第三碗心靈雞湯此刻唯一的內涵，不但雞湯沒了，還成一碗汙水。執政才不過兩年時間，就已弄得天怒人怨。蔡當局的真正敵人並不是大陸，也不是藍營，而是台灣百姓的智慧，台灣人或許一時被蒙蔽，但不會永遠被愚弄。政務委員林萬億說年金破產的引信被拔除了，其實蔡當局才是台灣破產的真正引信，正等著被急切的台灣選民拔除。

(中國時報)