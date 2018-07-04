2018年07月04日 04:10 中國時報 陳立誠

日前賴清德院長在臉書中為政府能源政策辯護，重點在於辯解民進黨政府非核家園政策並非「躁進」，並重申2025年綠電20%、氣電50%、煤電30%的電力配比目標。賴院長解釋民進黨政府非核家園並非躁進的主要論點為：因林口、大林、通霄新建機組陸續完工，未來2年蔡政府任內不會缺電。這可分三部分討論：

一、這3座電廠8部機都是在馬政府任內動工，蔡政府任內完工。前人種樹後人乘涼，蔡政府引為本身政績似乎欠馬政府一個公道。

二、蔡政府這兩年除了興建緊急採購的大潭7號機氣渦輪機組外，沒有任何新機組動工。下任總統任內最重要的大潭8、9號機也可能因天然氣接收站環評爭議，充滿變數。就算本屆政府任內電力不缺，不表示在下任總統任內供電無虞。

三、因北部核電廠陸續除役，核四燃料棒又外送，未來缺電最嚴重的將是北部地區。目前政府瘋狂推動的風力及太陽能都在中南部，南電北輸之輸電系統是否足以負擔，賴院長也應正視。

但所謂非核家園是否躁進，電力配比是否適當，有一個最重要的指標，賴院長全篇文章一字不提：電價。如果不是為了非核家園政策躁進，政府為何要急著以歐洲2倍的費率遴選離岸風電廠商，造成9000億元額外支出？此一資訊披露後，舉國譁然，各界一片撻伐。

但9000億元只是遴選費率5.8元與競標費率2.2元的20年差價。若與核電費率比較，20年差價超過1兆5000億元（超過年金改革全部節省經費）。風電只能取代現有核電之半，另外一半靠太陽光電取代，20年代價又是1兆5000億元。以氣電取代煤電的代價因氣電、煤電差價而有所不同。以兩者差價每度1元或2元計算，30年（氣電機組運轉年限）代價分別為1兆5000億元及3兆元。

因所謂的能源轉型政策，全國工商業及民眾發電成本負擔將增加4兆5000億元到6兆元，賴院長為何一字不提？能源政策不是不缺電就滿分，全球能源政策的另一重要指標為「可負擔的電費」，政府極為心虛，在新頒布的能源綱領中完全不提成本考量。

目前能源政策的大錯是蔡總統所造成的，賴院長在自己不了解的領域為小英總統錯誤政策背書，可能為其院長任內留下遺憾，更會影響未來爭取大位。賴院長宜認真研究能源政策，以免債留子孫，留下罵名。

（作者為台灣能源部落格版主）

(中國時報)