聯蘇制侯 柯P踢鐵板

2018年07月04日 04:10 中國時報 彭蕙仙

台北市政府都發局認定文化大學大群館學生宿舍違規，要求在2個月內改善。大群館的問題根本不是改不改善可以解決的，因此，國民黨新北市長參選人侯友宜表示，會和文大解約。

這起紛爭，明顯是衝著侯友宜而來，不過，事情演變至此，已變成多輸的局面，綠營政治人物損人不利己的愚蠢魯莽行徑再添一樁。

首先，400多位文大學生在2個月開學後，可能會面臨無宿舍可住的窘境；而文化大學要趕在開學前另覓合適的宿舍，當然是一大麻煩，甚至會因此影響教育部的補助。對文大和文大的學生而言，這真是飛來橫禍，因為綠營政治人物找碴，讓他們無端受害，而其所引發的政治效應，是否會在學界和學生族群中發酵，值得觀察。

其次是柯市府，在「友柯議員」陰魂不散的壓力之下，不得不硬著頭皮去查，而都發局依《土地使用分區管制自治條例》，認定位在「住二特區」的大群館，不能做為寄宿住宅使用，因而判定大群館違規，這個結果或許不讓人意外，但與市府過去的態度不同，不免讓人有政治考量的聯想。

而這樣的決定對柯文哲的選情實在很難會有什麼正面的效應：以年輕選民為主的白色力量支持者，對政治力介入讓學生被迫搬家這種事情，應該是很反感的。

至於侯友宜，則是岳家家族的又昱公司將損失固定的租金收入，但日後學生或是有需要的人，還是可以化整為零、私下簽約租賃，就看又昱公司打算如何處理，但那已是民進黨市議員管不著的了。

至於同樣要參選新北市長的蘇貞昌，則不但沒有因為這個事件得利，民調支持度反而下滑；主打此事的民進黨市議員王威中等，或許搏到了版面，但是害得學生沒地方住，得罪年輕選民，對選情未必有幫助，更何況王威中在之前民進黨初選的民調表現也並不算突出。

前總統陳水扁的「新勇哥物語」日前發文指出，12年前謝長廷選台北市長時一路狂打郝龍斌住宅水電費問題，結果慘輸17萬票，提醒民進黨打侯的文大宿舍問題要謹慎。

整體而言，大群館事件對民進黨形象確實是一次雪上加霜的打擊，畢竟雖然事情發生在台北市，且眼看著蘇貞昌的民調一路被波及，但民進黨也並未喊卡，反而任由綠色議員和綠嘴天天炒作不休，從要求侯友宜家族捐出租金到降低租金，堂而皇之地干涉私產、毫不避諱地政治鬥爭，讓外界的惡感不斷升高，這筆帳當然要記在民進黨頭上。

更何況，「拔管」之後，不但台大到現在都還沒有校長，甚至連教育部長也懸缺逾月，現在又讓文大學生沒有宿舍可住，綠營的政治黑手伸入校園，搞得人心混亂，不得安寧，民進黨自己也沒得到什麼好處。好鬥成性的民進黨，這次惹毛年輕族群，可說是踢到了鐵板。 （作者為資深媒體人）

(中國時報)