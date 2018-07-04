2018年07月04日 04:10 中國時報 呂昭隆

軍人年金改革雖上路，民進黨卻搞壞了與軍人的關係；而這道深埋在軍人心底的鴻溝，至少得1、20年，才能解得開。

軍改過程中，民進黨做得最糟的一件事，就是發動之初對軍人極盡羞辱能事，彷彿這深仇自國民黨來台後就開始累積。已經過一次政黨輪替的軍人，雖然政治理念不同，但並不排斥換政府，況且阿扁當年對軍人是相當尊重的。現才恍然大悟，原來民進黨骨子裡是這樣看待軍人的。

軍改於是走調，蔡政府後來發現情況不對，策略性調整手段，將軍人與公教分開，並開始討好現役軍人，只對付退役軍人，還天真地以為，只要抓住現役軍人就好，退役軍人再怎麼嚷嚷，終會船過水無痕。為此，民進黨還刻意設計一套讓現役軍人退伍時，甚至可以領比原本退伍金還多的制度。不但違背軍改的本意，也把軍改改得四不像。

如今軍改上路，蔡政府竟強調，20萬退役軍人中只有6萬人受影響。為了砍這6萬人的終身俸，搞得民進黨與軍人關係雞飛狗跳，挖一個得許多年才能填平的坑，不知算盤是怎麼撥的。

更何況，民進黨低估了這6萬退役軍人，這些被砍終身俸的，都是當初在軍隊中的領導階層，許多退役將官礙於身分，不會公開說，私下沒有人有好話，到現在，還沒聽到一位退役將領替民進黨說話，蔡政府曾動過這個腦筋，但沒有退將肯站出來。

即便是國防部替軍改政策辯解，也只敢說絕大多數的現役軍人接受。然而，現役軍人雖然接受軍改方案，但不代表認同，而且20年後輪到自己退役時，能不能拿到這筆終身俸，根本是個未知數。

一位退將認為，民進黨搞軍改，最終有政治目的，就是想把中華民國軍隊搞成台獨軍隊；也有退將認為，民進黨要搞一支完全台獨的軍隊，至少得等20年，一是等到民進黨所謂天然獨的青年入伍，如果從2016年算起，這些天然獨只是尉官，要升到將軍，至少還有20到25年。

同樣的道理，民進黨雖從軍校的思想教育或是課程著手，改變軍人政治理念，但是能動能改的有限，動作也不敢太大；除非另辦一所完全以台獨為宗旨的軍校，和黃埔軍校打對台，即便如此，軍人有階級，晉升得循序，台獨軍校要培養出一位將官，至少20年時間跑不掉。

這次軍改，到最後已走味，儼然成為專門對付效忠中華民國、反台獨、又拿著退伍金常去大陸的退役軍人，警告與懲罰意味濃厚，根本失去年金改革的本意。

民進黨全面執政後出手的狠勁，現役軍人自是看在眼裡，軍人個性能忍，保持沉默不難，或許不想惹麻煩，以後退役也不去大陸了。但軍改收服不了軍人的心，只會把軍人愈推愈遠。

(中國時報)