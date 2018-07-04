麗寶牽線 竹田光幸為台灣留一手

日本雕塑大師竹田光幸的作品，充滿哲思與智慧。圖為他在代表作《印》前擺出「十指相扣」的手勢，相「印」成趣。（陳信翰攝）

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中國時報
／台北報導

台灣即將成為日本當代藝術大師竹田光幸作品的最大收藏地，透過麗寶文化藝術基金會的推動，將有36件作品留在台灣，其中包括最著名的《印》。竹田光幸是亞洲設計類藝術院校排名第一的日本多摩大學美術學院教授，享譽國際，他的作品未來可望在台灣各連鎖飯店展出。

今年麗寶國際雕塑雙年獎請到竹田光幸來台擔任評審，桃李滿天下的他，門生包括三宅一樹、小缽公史、池島康輔等，都是名揚國際的藝術家，其作品更為法國、南斯拉夫、韓國各單位所收藏。

木材特色 獨特榫接

當時也請到竹田光幸在台舉辦日本海外最大規模展覽「形走─竹田光幸手像的世界」，吸引非常多藝術愛好者朝聖。竹田光幸以「手」與木材質的藝術創作超過30年，運用不同木材，加上其最鮮明獨特的「榫接手法」，表現「手」的不同樣貌，這些作品主要呈現他在40歲到50歲之間的雕塑。

竹田光幸接受專訪時指出，多數木雕家強調以一棵木頭刻出完整的作品，但他的創作則以榫接組裝手法展現，由於組裝構造複雜，一般藝術家不喜歡， 認為那是一個「自找麻煩的領域」！

談到作品，他認為，最具代表性的創作為《印》，其包含深切的思考與成熟的技術，是其創作生涯中最頂端的作品。

翻銅重製 戶外展出

展覽結束後，麗寶文化藝術基金會為使更多台灣人有機會近距離接觸到這些藝術創作，將展覽中的36件作品，納為基金會蒐藏。竹田光幸說：「希望大家透過思考人在心靈層次上的問題來欣賞，也希望大家能夠創造出自我的心靈層次。」

麗寶文化藝術基金會計畫未來在全國連鎖飯店巡迴展出外，更將成立專門大型室內藝術空間，長期展覽保存這些珍貴的藝術品，同時擬將原作重製翻銅置於戶外展出，再配合庭園規畫讓藝術品與自然融合為一體，讓來參觀的大眾能輕易地於休閒中與藝術品近距離「相遇」，進而提升國內藝術美學的認識與內涵。

(中國時報)

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