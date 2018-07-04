農業南向 朝陽科大助泰國除果蟲

朝陽科大健康農糧中心主任錢偉鈞（右四）帶領泰國訓練人員到果園實地了解蟲害防治情況。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

響應政府新南向政策，朝陽科技大學投入國合會泰國皇家計畫，將昆蟲性費洛蒙、誘引製劑等技術應用在泰國果樹蟲害防治，展現初步成果。為更了解費洛蒙相關應用與台灣防治病蟲害方法，泰國技術人員到台進行專業訓練，3日並赴果園及朝陽科大費洛蒙中心參訪。

在泰國從事蟲害防治工作的5名專業人員，3日與朝陽科大健康農糧中心主任錢偉鈞針對蟲害防治問題進行討論。錢偉鈞指出，泰國與台灣農業經驗相似，除泰方人員來台研習，台灣專家也赴泰國北部了解果園蟲害問題，並成功將甲級丁香油誘引劑使用在泰國蟲害防治。

泰國果實蠅肆虐問題存在已久，還曾因此使該國山竹、波蘿蜜、紅毛丹等水果遭禁止輸入台灣。泰國領隊Unaroj Boonprakob說，台灣農業技術好，泰國此類研究較缺乏，藉由費洛蒙及誘引製劑防治蟲害，是滿有效的解決方法。

「台灣農業率先南向！」錢偉鈞強調，朝陽科大連續3年承辦「泰國皇家計畫基金會蔬果病蟲害綜合防治計畫」的果實蠅防治訓練課程，持續推廣具有控制釋放特性的昆蟲性費洛蒙及誘引製劑，結合費洛蒙與傳感技術發展蟲害監控系統的發展，未來盼除技術交流，更可透過技轉建立商業管道。

朝陽科大校長鄭道明指出，泰國水果產業是出口導向發展型，因其在泰北推廣溫帶蔬菜及高經濟果樹，且堅持少用農藥栽培，導致病蟲害危害嚴重，透過學校防治東方果實蠅的技術與資材應用，可幫助泰國提升作物栽種品質，並改善農民生計。

除參訪朝陽科大費洛蒙研究中心、農試所等單位，泰國專家也實際走訪果園、農改場等地了解植田間蟲害監測情況。朝陽科大費洛蒙中心主任曾瑞昌說，此交流實質推動台灣發展環境友善農業跨國界合作的新頁。

(中國時報)

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