廢棄物寫詩 垃圾變玩具

2018年07月04日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

地球正面臨資源危機，如何將廢棄物回收再利用，是全人類的課題。來自西班牙的鏗鏗鏘鏘工作室，長年致力於以廢棄物創作，不僅把垃圾變成玩具，也賦予遊戲的趣味性，像是讓廢棄的裁縫機變成繪圖機，或是破舊的行李箱經過改造，搖身一變成為有趣的拋球機，趣味橫生，將在台北展出。

參與創作的藝術家之一尼莫（Jeronimo Bordon Sergio）表示，所有被視為是垃圾或是無用之物的物品，其實都是很好的創作材料，「像是這次在展場看到的拋球機，就是用在路上撿到的行李箱改造而成，它圓弧的外型，像是一顆蛋，我們在上頭裝了太陽能面板，將光源轉化成動力機械，就變成大人、小孩都喜歡的有趣玩具。」

尼莫表示，這些以廢棄物打造的玩具、互動裝置，都會以環保的方式作為動能來源，像是腳踏車泡泡機，就是以腳踩的方式產生動力，吹出泡泡來，或是以廢棄小鼓製作成的遊戲機，就是運用基本電子原理和再生能源概念，讓其中的轉盤運作，「這些小驚喜、小裝置都藏在這些互動裝置裡，待觀眾體驗。」

最為特別的是，每一件作品，都會搭配一首小詩，尼莫說，「這些小詩是由我們的作家好友艾莉西亞（Alicia Osorio）書寫而成，她以精簡的一兩句話，描寫這些裝置的特性，這些詩意的空間，讓這些裝置更有想像力。」

(中國時報)