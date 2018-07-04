海浪寄情 李元貞西岸看兩岸

2018年07月04日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

當今兩岸情勢對立，冷戰代替溝通，看在80後台灣作曲家李元貞眼中，兩岸關係就像是海浪，「追浪是快樂的，但是潮來潮往，潮水捲過來有時候被淹到，有時候又可以全身而退，你永遠不知道會發生什麼事。」新作《西岸》以此為主軸發想，預計明年在台灣首演。

李元貞在台灣念完北藝大音樂系碩士後出國讀書，這一離開家就是12年，先後拿到耶魯大學音樂系藝術家文憑與芝加哥大學音樂博士，2年前移居波特蘭。李元貞說，波特蘭位於西雅圖下方，距離海邊已經很近，「我第一次搬到西岸非常開心，我發現我開心是因為可以看見海，感覺上離台灣故鄉近一些。」

李元貞思索，美國的西岸往西是太平洋，再來是阿拉斯加，再過去就是老是想當老大的俄羅斯；台灣的西岸則有著大陸令人緊張的台海關係，「兩個西岸其實有點相似，就像是跟一個對手在做競合，海浪的起伏，漲潮退潮的節奏短時間內發現不了，更要時刻觀察。」

這次返台，李元貞主要在國家交響樂團發表新作《咿嚕唵》，全長大約8分鐘，李元貞表示，多數原住民歌謠多與平常勞動有關，「但這首作品是首情歌，相對內斂、婉約，這讓我有了共鳴。」李元貞表示，改編原住民樂曲應該秉持忠於原曲精神，「我運用了管弦樂來翻譯這些原住民的情歌，強化豎琴與弦樂，為音樂增添浪漫。」

(中國時報)