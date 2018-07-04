張艾嘉「放心去做」 破李心潔心障

2018年07月04日 04:11 中國時報 潘鈺楨 （吉隆坡傳真） 專訪（吉隆坡傳真）

潘鈺楨（吉隆坡傳真）

李心潔認為女人要努力追求喜歡的東西，對她而言演戲是最熱愛的事。

「鬼后」李心潔2010年與導演彭順結婚，2016年產下雙胞胎兒子，為家庭在銀幕匿跡近3年。她目前正在家鄉馬來西亞拍攝HBO Asia自製電影《夕霧花園》，坦言復出多少會緊張：「不能說陌生，但不知道再回去演戲會是怎樣的。」

李心潔的緊張來自許多面向，42歲要逆齡飾演20、30歲角色，自招原著小說女主角更年輕，她主動跟導演要求「調整一下」，她說：「演19歲可能沒辦法，加上拍戲一累就會疲憊，擔心會不會顯老！」她首度挑戰英文對白，台詞又長又複雜，決定要演出後第一件事就是找老師惡補，「對白很重要，沒辦法說得很好就沒辦法表達情感。」

溝通導演改劇本

她靠吃跟哭排解拍戲的緊張與壓力，自嘲很矛盾，剛生完孩子時變胖，她狂做體能訓練、飲食控制，好不容易瘦到理想體態加入劇組，又因拍戲壓力太大體重狂掉，決定開戒大吃特吃，每到一個新地點就搜尋好料。

有次她拍戲拍到心很累，忍不住躲在角落淚崩，打電話給師父張艾嘉求助，「這次有大尺度比較親密的戲，心理壓力很大、有障礙的時候，我就會打給她討論一下。她叫我『放心去做』，簡單幾句話就讓我放心不少。」開拍前，張艾嘉建議她先看過原著小說，註記小說與劇本不同或感動的地方，這對她與導演溝通時很有幫助，「像小說裡有一處我覺得很感動，本來劇本沒有，後來因此加進去。」

多了媽媽身分讓李心潔有了蛻變，體會許多過往沒有的感受。她說上周在片場，快兩歲的兒子透過視頻對她說：「媽媽我想念妳！」讓她心醉又心碎：「但好處是拍這部片常常入戲很深、陷在裡面，一看到孩子馬上回神出戲了！」電影預計2019年上映。

(中國時報)