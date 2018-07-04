李沛旭曾懷疑自己是同志

2018年07月04日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

李沛旭（右）劇中和賴琳恩（左）靈魂交換，和楊鎮有吻戲。（盧禕祺攝）

李沛旭、賴琳恩與陳昊森主演的網劇《美男魚澡堂》3日舉辦首映，3主角劇中靈魂交換，分別有女女吻、男男吻情節。李沛旭自曝曾懷疑過自己可能是同志，賴琳恩則透露國中時很多女生喜歡她、自己也很想當男生，而演BL劇走紅的小鮮肉陳昊森坦言還沒有定義得很清楚是喜歡男生或女生，平常跟男生好友見面會抱一下、親一下，讓李沛旭等人都驚到張大眼睛！

自嘲是該劇「女二」的李沛旭飾演中年男同志，與張雁名有耳鬢廝磨男男吻橋段，他笑說開拍前有跟女友蔡淑臻報備，聽到是張雁名，她的反應是「OK啦」。李沛旭透露男男吻的感覺就是「鬍碴扎鬍碴」，拍了至少4小時、長親短親約40次，拍完他還稱讚張雁名：「你的吻有用心，有把我當女友在親！」

陳昊森吻到手狂抖

李沛旭說，國中時他滿喜歡班上一個男生好友，無論是念書或打球都想跟對方在一起，懷疑過自己是否喜歡對方，後來才發現這其實只是「偶像崇拜」心態，「我想變成他、而不是想跟他在一起。」

賴琳恩因靈魂交換關係，劇中與陳昊森和雷婕熙有一場女女吻「3P」戲，她形容戲拍得很唯美，兩女也吻得「很舒服」，只是當時拍攝狀態一下是她與雷婕熙接吻，一下鏡頭切換是陳與雷互吻，陳昊森則因親吻角度撐到手狂抖，李沛旭虧他，「難怪殺青後開始狂健身。」

賴琳恩透露國中時長很高、留短髮，被很多女生圍繞、喜歡，自己也很開心、甚至也很想當男生，還會想辦法把聲音壓很低，常體貼地幫這群女生提重物，「直到有一天才發現，其實當回女生還不錯。」

(中國時報)