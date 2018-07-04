萊特姐弟綵衣娛親逗父母

萊特姐弟新歌〈喜歡聽你說說話〉道出對父母的愛和依戀。（蘇蔓攝）

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中國時報
專訪
萊特姐弟（左一、右一）現在長住台灣，常在家陪伴爸媽。左二為大姊。（取材自臉書）
第二屆旺旺孝親獎

雙人團體「萊特姐弟」由姊姊Catherine和弟弟James組成，兩人還有一個姊姊和哥哥，從小兄姊就會安排表演節目娛樂父母，因此現在他們也不定時會在家裡開小型演唱會，或和姪子姪女一起跳舞、合唱、演短劇逗樂父母，頗有綵衣娛親的感覺，對他們來說，把音樂變成生活的一部分，讓父母能夠開心也是另外的孝親模式。

萊特姐弟家世顯赫，爺爺是抗日名將胡宗南，爸爸是外交官出身、前國安會祕書長胡為真，他們記憶中的父親個性相當嚴肅、正經，不過在Catherine結婚後，爸爸變得勇於表達情感，看到她老公還會開心的親他額頭，肉麻喊話：「我的兒子來了。」

他們從小家教甚嚴，姊姊Catherine說，5歲時她故意騙全家人飯已經煮好，叫家人來吃飯，爸爸發現後立刻要她罰站，從此她不敢再說謊；她國中時也曾因為不肯寫功課，挨媽媽兩個巴掌。

弟弟James雖是家中最受寵的老么，但某次他想買一個很貴的玩具，被爸爸以價格太貴拒絕，當時讓期待已久的他備受打擊，他仍乖乖的不吵不鬧。

學會待人慷慨

他看到爸爸的衣服、皮帶穿到破掉，卻捨不得換，但卻待人慷慨，教他把玩具送給更需要的人，因此父母為他人著想、節儉不浪費的觀念也潛移默化至他們心中。

姊弟倆為了一圓歌唱夢，向朋友借錢200萬元發片，爸爸看到新聞後自責不已，「我就是拿不出來錢，才會讓你們去跟朋友借錢。」但兩人說，若跟父母借錢才更加覺得不自在。他們近日推出首張EP，其中的歌曲〈喜歡聽你說說話〉就是敘述對爸媽的愛，也期盼未來開演唱會，能夠邀爸媽一起來聽。

(中國時報)

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