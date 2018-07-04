方季惟聞到媽媽口紅味

2018年07月04日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

昔日「軍中情人」方季惟3日舉辦新專輯《時。光的祝福》記者會，她去年7月遭逢媽媽逝世，用新歌唱出對媽媽的思念，長年潛佛自修的她，透露父母過世要入棺材時，她用出家人形式幫父母處理身後事，「我用粗鹽、溫水幫媽媽擦澡、擦沉香油，在媽媽身上貼符咒，穿衣服時，媽媽身體本來是硬的，我告訴媽媽是否要換紅色休閒T恤時，手就變軟，我就幫忙換衣服，因為媽媽喜歡穿休閒的。」

方季惟提到媽媽生前很愛漂亮，媽媽逝世時，她親手幫媽媽化妝、搽口紅等，她不想讓已過世的媽媽擔心，「在入棺前都不要流淚，直到告別式後，我整個心都浮在空中，一直想到以前跟媽媽相處的時光。」她至今沒有夢見媽媽，反而妹妹一直夢到爸爸、媽媽，她說：「爸媽比較擔心妹妹，沒有夢到也是好事，代表他們去到要去的地方，不會留念世間。」

喜歡一個人生活

而她憶起先前在媽媽的牌位前供水，事後竟然在那個杯子中，聞到媽媽口水跟口紅的味道，「媽媽竟然真的有喝，以前媽媽都拿自己水壺給我喝，我有聞過這樣的味道。」

她51歲仍未婚，表示已空窗期很久，過去曾傳出祕婚，還被媽媽反問：「那怎麼沒來提親？」讓她好氣又好笑，她現在一個人很自由，「我孤單慣了，滿喜歡一個人的時候。」她曾罹患甲狀線濾泡癌初期，開刀治癒後無大礙，她昨透露現甲狀腺有2顆小腫瘤，大概1公分，定期每3個月回診檢查。

(中國時報)