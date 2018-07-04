司馬玉嬌拒3嫁前夫

司馬玉嬌昨幫師妹陳亞蘭站台，她看起來神清氣爽，已走出失婚陰霾。

友善列印
中國時報
報導

65歲資深藝人司馬玉嬌，與前夫育有2子，二結二離都是同一個對象，前夫曾傳外遇、家暴，她甚至幫他揹500萬債務，婚姻路坎坷。她3日與劉福助、向娃、紀麗如出席「台灣優質生命協會」和陳亞蘭歌仔戲團合作公益加演的《黑家店》，她提到與前夫仍是朋友，自己對過去已雲淡風輕，「人生嘛，就是起起伏伏啊。」但她堅決不會和前夫三度復合。

司馬玉嬌拍武俠片起家，因和楊麗花合作電影而被拉進歌仔戲圈，成為知名花旦，後來又主持長壽節目《天天開心》14年。她曾表示婚姻中不只有小三、小四，還花了5年幫前夫還清500萬債務，戲如人生。當年她最愛的母親猝逝及婚變陰霾，讓她夜不能眠，以酒澆愁，因酒後失足在左臉留下近5公分疤痕，今年初又意外昏倒，右臉頰也受了點傷，目前無礙。

她過去因憂鬱症服藥，昨說現在仍持續看身心科，也解釋當年第1次離婚是因為不想冠夫姓才閃離又閃結，但前夫外遇，讓她徹底死心。

生活無虞做公益

她跟前夫所生的2個兒子都大了，小兒子已有家庭，她自己身邊沒伴，「人生求健康平安，有口飯吃就好啦。」她目前領有老人年金，加上兒子每月各給她3000元孝親費，生活沒問題，她近年跟著紀寶如一起投身公益，更加愛惜自己，覺得健康很重要。

(中國時報)

方季惟聞到媽媽口紅味 包偉銘生日朝聖席琳狄翁

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。