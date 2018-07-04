香奈兒代言 集郵小潘潘

2018年07月04日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

大陸名模劉雯一襲出自CHANEL 2019度假系列的幾何圖紋洋裝，格外亮眼。（CFP）

新任香奈兒品牌形象大使潘妮洛普克魯茲，身著CHANEL 2019度假系列格紋軟呢洋裝現身會場。（CFP）

菲瑞威廉斯穿CHANEL logo毛衣配墨鏡，潮味十足。 （CFP）

韓國女星韓孝周身著黑色裙裝優雅現身大秀前排，logo大耳環與手環相當搶眼。（CFP）

莉莉蘿絲戴普選穿CHANEL 2019度假系列裙裝，立體剪裁凸顯纖細身形。 （CFP）

巴黎是高級訂製服世界的首都，而街道則成了賦予服裝生命的展演廳，CHANEL香奈兒在2018秋冬高訂秀場中，就把位於塞納河畔的法蘭西學會（Institut de France）建築重現大皇宮內，模特漫步於長凳、路燈間，隨著綠棚架書報攤上擺放的各式與香奈兒女士相關的書籍、文件，讓人行道儼然變身成為CHANEL定義中的伸展台。

大使團引明星效應

而時尚的成形，除了結構分明的精湛製衣工藝外，更少不了萬人空巷的明星效應，香奈兒亦藉著強大形象大使陣容，每每辦秀均成話題焦點。除了現任的「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）、瑪琳華特（Marine Vacth）及周迅、劉雯出席外，才剛由官方宣布加入品牌形象大使陣容的西班牙女星潘妮洛普克魯茲（小潘潘Penelope Cruz），也帶著滿臉笑容現身大秀現場，身上選穿的粉色格紋軟呢洋裝，貼合她春風得意的好心情。韓國女星韓孝周則以氣質取勝，一襲優雅黑色裙裝更成了鎂光燈焦點。

星二代發酵 木村光希露臉

另外，星二代議題也在秀場發酵，當西方媒體紛紛搶拍強尼戴普之女莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）時，曾身著CHANEL服飾登上時尚雜誌封面的木村光希，也和媽媽工藤靜香悄悄現身會場，年僅15歲的光希，腳踩白色馬汀靴搭配品牌洋裝，展現無敵的青春時尚力。

(中國時報)