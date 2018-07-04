鳳小岳擁抱運動魂

鳳小岳私下喜歡運動，也於活動中為亞運健兒獻上滿滿祝福，戴TISSOT Seastar 1000海星系列潛水腕表2萬3200元。（蘇蔓攝）

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中國時報
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2018亞運中華隊游泳選手安廷耀（左）及籃球選手胡瓏貿（右）也現身現場，與TISSOT台灣副總經理賴馥僊Christy女士一起，宣告由品牌主辦之「愛的時刻」活動即將開跑。（TISSOT提供）
1.TISSOT Seastar 1000海星系列潛水腕表（藍面款），43mm精鋼表殼，搭載Powermatic 80自動上鍊機芯，可防水300米，2萬4100元。（TISSOT提供）
2.TISSOT Seastar 1000海星系列潛水腕表（黑面款），43mm精鋼表殼，搭載Powermatic 80自動上鍊機芯，可防水300米，2萬4100元。（TISSOT提供）

男星鳳小岳近來積極於大陸發展演藝事業，昨（3日）趁拍戲休息空檔，參加TISSOT天梭表Seastar 1000海星系列潛水表款發布記者會。私下享受運動的他，直說台灣是很適合運動的地方，透露除了騎單車及潛水外，平日也常做瑜伽。活動中，他更與即將於8月代表中華隊參加2018亞洲運動會的游泳選手安廷耀及籃球選手胡瓏貿同台，且對兩位選手在賽場上的表現寄予期望。

今年亞運指定計時夥伴

而TISSOT身為2018雅加達亞運官方指定計時夥伴，亦親身表示對台灣運動員的支持，特集結7位中華隊選手，共同擔任即將開跑的「愛的時刻」活動大使。並藉此活動號召大眾一同關心賽事，透過網路的傳播力量為選手們集氣，品牌更將在為中華健兒們加油的同時，捐出運動器材予偏鄉的小小選手們，為培育未來體育明星盡一份心力。

新款升級陶瓷表圈更亮眼

以實際行動投入賽事之餘，TISSOT也用自身製表技術拓展運動領地，全新推出的Seastar 1000海星系列潛水表款，即主打300米防水功能，並搭載Powermatic 80自動上鍊機芯。為抵抗海底險惡環境的考驗，品牌將可逆時針旋轉表圈從原本的PVD鍍層換做陶瓷材質，更為經典中灌注熱血霸氣。

(中國時報)

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