林可彤 追趕人生進度

林可彤這一年來不僅當了媽，還自創運動品牌、寫書，可說是超級女強人。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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林可彤靠瑜伽和地板運動，產後迅速恢復好身材。（JOJ PHOTO攝）
UGG的Raquel流蘇楔型涼鞋，6500元。（UGG提供）
UGG的Kari鉚釘涼鞋，6000元。（UGG提供）
UGG的Laalaa羊毛後拉帶夾腳涼鞋，2800元。（UGG提供）
UGG的Kendra楔型涼鞋，4500元。（UGG提供）

林可彤追趕人生進度，短短一年內結婚、生子，如今寶貝兒子已經9個月大，開始會認媽媽、咿咿呀呀學說話，母子更是形影不離。為此林可彤暫別影劇圈，轉而發展「宅經濟」，與好友創立運動配件品牌Hyphy網購平台，擔任美麗的CEO。

「跑步是我最喜歡的運動，但生了小孩一年之內不能跑，只好改做瑜伽、地板運動。」林可彤說，此時創立Hyphy運動品牌，正是時候，現在她每天早上都會使用自家Hyphy的彈力帶、按摩球運動，還把運動健身的心得用影片紀錄下來，放在臉書、官網與大家分享，覺得很有成就感。

除此之外，林可彤也開始著手出書，繼《我不是天生瘦》、《最後一名的勇敢》等暢銷書後，她將這一年來為人妻的心情、懷孕、生子等過程都以文字紀錄下來，當然也會分享自己的運動心得，新書預計在8月問世。

林可彤這回受邀進棚拍攝時尚專題，身穿Max & Co春夏新裝和UGG休閒鞋，展現時尚媽咪休閒自在的一面。「我覺得這一年是我人生最豐富的一年，不僅生了個兒子，也有自己的事業，還要出一本新書！」林可彤笑說，連她也不敢相信自己竟有這樣的潛力，明明已經很累了，但就是停不下來，覺得好多事要做，此時偷懶不做，以後會後悔。

(中國時報)

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