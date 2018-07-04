中華電信攜手華碩 瞄準3G升4G用戶

2018年07月04日 04:11 中國時報 陳大任 、藍詩孟（實習）、 林欣儀 （實習） 報導、藍詩孟（實習）、（實習）

ZenFone Live（L1）搭配全新3G升4G購機方案，每月199元，手機即可0元帶回家。（盧禕祺攝）

ASUS ZenFone Live（L1）配備5.5吋18:9大螢幕及金屬質感機身，還搭配3000mAh電池，除了美型，續航力也很強。（盧禕祺攝）

看好3G升4G換機潮，中華電信與華碩合作，獨家推出以ASUS ZenFone Live（L1）搭配專屬購機方案，讓客戶每月最低只要199元就可以把全新智慧型手機帶回家外，還可同享較原3G資費共約4倍價值的優惠，並包含免費上網量1GB，讓消費者手機與上網體驗同步升級，無縫接軌享受全新4G行動生活。

手機、上網同步升級

第三代行動通信業務特許執照將於107年12月31日結束，中華電信行動通信分公司副總經理胡學海表示，為了響應政府政策，中華電信自從推動3G升級4G以來，已成功讓180萬3G客戶升級轉換為行動寬頻服務契約。這次與華碩推出的獨家優惠，原本月繳183元的3G客戶，現在每月只要多付16元，即可免費ASUS ZenFone Live（L1）0元帶回家，創造全新的4G行動生活體驗。

華碩電腦全球副總裁林宗樑表示，ASUS ZenFone Live（L1）配備有5.5吋18:9大螢幕及金屬質感機身，有暗夜藍、閃亮金2種配色，除了美型，還搭配3000mAh長效電池、快速臉部解鎖，以及最高可擴充至2TB的microSD卡插槽等貼心功能，無論上網與親友社群互動分享精采生活，或是即時關注運動賽事，皆能輕鬆為行動智慧生活增添更多樂趣。

3種資費方案更靈活

中華電信觀察，3G用戶有高達9成以上主要是使用純語音通話，為提供客戶更優質與划算的服務，這次「3G升4G 0元購機方案」共有199、399、599元等3種資費級距，提供客戶優於原3G資費的網內、網外、市話分鐘數，並加碼提供網內、外簡訊以及贈送行動上網量等優惠。

以月付199元為例，搭配36個月租期，獨家新機ASUS ZenFone Live（L1）只要0元，還享網內通話40分鐘、網外及市話通話各25分鐘、簡訊網內外各50則，以及國內行動上網1GB的免費流量，方便用戶玩臉書、傳LINE長輩圖，體驗4G行動上網樂趣。

即日起至8月31日，中華電信再送「Soluto快樂技術專家」服務，首月免月租，讓家中長輩享有一鍵即通的24小時線上專業諮詢服務，申辦「3G升4G 0元購機方案」還有機會抽中e-moving電動自行車，共12台、每台價值3.78萬元；以及多媒體聯網導航車機，共36台、每台價值2.3萬元。

(中國時報)