愛買線上購物 首進駐蝦皮商城

唯潔雅優質抽取式衛生紙100抽x96包，每箱市價1116元、特價689元，可享整箱免運。（愛買線上購物提供）

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中國時報
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黑松FIN健康補給飲料580ml x24瓶，每箱市價600元、特價588元，可享整箱免運。（愛買線上購物提供）
幫寶適超薄乾爽紙尿褲Lx172片，每箱市價1299元、特價1089元，可享整箱免運。（愛買線上購物提供）

愛買線上購物搶量販、超市頭香，昨（3日）起率先進駐蝦皮商城，優勢是超過2萬件民生必需品，涵蓋美妝、3C、小家電等都可線上購買，5日23:59PM前有開館慶全店92折，消費滿688元現折100元且免運費，相較其他量販、超市網購滿800至1000元免運，不只挑戰最低免運門檻，開館慶還有全店折扣+滿額現折，等於最優約享78折。

自許為「最齊全生活用品」的網購品牌，愛買線上購物2013年上線，先後與Friday購物、Yahoo奇摩超級商城、樂天市場合作，看準蝦皮購物透過手機使用者介面設計（UI），下載量超過千萬次、日活躍用戶逾240萬，希望藉此拓展25至35歲滑世代新客源。

6月11日試營運至今湧入千筆訂單，被不少使用者評選為「最高等級5顆星」賣家，業者發現試賣以來，重量較重的飲料、體積較大的衛生紙最熱銷，前3名是單周銷量破百箱的亞培安素原味、銷出近百串的新得意平版衛生紙、悅氏礦泉水。5日前因應箱購趨勢，300項商品可享整箱免運，詳洽shopee.tw/fe_amart。

(中國時報)

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