2018年07月04日 04:10 中國時報 苑舉正

在所有我推薦的書籍中，《生命的學問》是最特別的一本。我在大學讀書時，牟宗三先生的大名，已經如雷貫耳。那時候，在我周遭，所有以讀書為抱負的學生，都熱中於閱讀以及討論牟先生的思想。我當年也一度附會風雅，想要藉由牟先生的書籍，知道哲學是甚麼。無奈的是，想要讀懂牟先生學貫中西的著作，於我猶如登天之難，但在這些著作中，《生命的學問》成了一本非常例外的書籍。

當時我沒有任何哲學訓練，因此對於這本書的愛好，正好是頭尾兩篇。第一篇〈懷鄉〉，牟先生直截了當地說，他是山東人。基於同鄉的感受，我也莫名其妙地覺得這一篇與我的生命相連在一起。閱讀之後，我發覺，牟先生對於山東的感覺，擴大到對於全中國命運的感受，使得這一篇〈懷鄉〉的文字，並沒有什麼思鄉的情緒。

〈水滸世界〉是我在閱讀這本書的過程中，感覺到最能夠體悟的一篇。對剛上大學不久的我而言，〈水滸世界〉中的第一句話：「《紅樓夢》是小乘，《金瓶梅》是大乘，《水滸傳》是禪宗。」就讓我震撼不已！雖然我並不知道這句話說的內容究竟為何，但我認為用佛教分類的概念，描述民間最流行的三本通俗小說，就是高招！我發覺，哲學家的意境，比一般人高明許多。一般人讀小說，只注意內容，但牟先生評論《水滸傳》，則講得痛快漓淋，認為水滸世界的人，已經超越了出世與入世的境界，成為另外一種敢做敢當的痛快人。

本書的主要內容，是許多牟先生在雜誌、刊物、演講與書評的發表。這些內容好讀、有料，而且能夠深入人心。我的哲學啟蒙來自於這本書，但這一本書中所包含的大多數文章，都是在我出生前寫的。帶著學習哲學三十多年的付出，重新閱讀這些超過五、六十年前寫的文章，讓我得以與牟先生在精神世界中相遇。以今天的時空條件而言，我終於明白牟先生在鑽研中西哲學的過程中，想要做的三件事：第一、釐清中國哲學的傳統。第二、融合西方哲學的學術。第三、發展中國的科學、民主與宗教。

在今天看來，這三個題目依然重要，回味牟先生當年的文字與用心，內心中激起了一股讚佩之情。牟先生思想犀利，文筆流暢快捷，讓所有的讀者可以很快地理解，中國自從新文化運動以來所遭遇的劫難，其實與中國傳統思想的衰敗，形成正比，互為因果。每當中華文化的道統與學統受到摧殘之際，就是國體與政體在現代世界被外來文化打得七葷八素的時候。《生命的學問》這本書所包含的內容，有很大一部分，都是對於中國學術道統所做的誠摯呼籲，想要啟發振聾發聵的效果。

牟先生對於中華文化的信心十足，他甚至認為，雖然就表面上，中華文化沒有開展出科學、民主與宗教，但在本質上，中華文化並不反對科學、民主與宗教。因此他認為，中華文化的傳統思想，不但不應該妄自菲薄，還應該昂首挺胸，作為西方思想的補強。他堅持我們應該撥亂反正，揚棄清朝三百年之奴化教育，重回宋明理學之道德意識，作為自我提升之充分條件。

在重新建構國人的道德意識中，牟先生借用了西方哲學的優點，尤其是康德透過道德實踐，轉化宗教理性的論述。在這一部分的發展中，牟先生以希臘哲學傳統為背景，特別重視柏拉圖與亞里斯多德的智性傳統。牟先生基本上認為，在這個傳統中，康德哲學的精華之處，在於讓西方哲學的開展，聯繫了上帝、靈魂與自由，成就了人倫社會的道德。

對於牟先生，康德的貢獻，為中西哲學會通鋪下一條康莊大道。中華文化原有的禮樂傳統，其實也是這種聯繫天、地與人三者之間的核心理念。從這個角度而言，牟先生的哲學立場很明確，就是中西哲學會通，並且將會通的結果，應用在現實生活中。

在現實生活中，中國人的命運艱困的原因是，缺乏科學、民主與宗教。本書絕大多數的文章，披露了作者對於中華文化百年來遭受的屈辱的悲嘆，但更對某些知識分子的自我否定，感到無知。我必須承認，今天這種憂國憂民的情懷已不復多見，但我強烈建議所有讀者，以開闊的歷史感閱讀本書。對於作者離鄉別里的背景而言，牟先生對中華文化那種恨鐵不成鋼的責難，是可以理解的。

在政治與社會實踐中，中華文化釐清其理念後，可以成為發展科學、民主與宗教的基礎，並且藉由它們的發展，讓中華文化與世界接軌，為融合世界的思想做出積極的貢獻。牟先生認為，中華文化中有一個兼容並蓄的傳統，可以包容一切思想，不但能夠繼往聖絕學，也能開萬世太平。雖然牟先生對於中國大陸的現實發展充滿怨言，但是他認為，這些不良發展其實來自於誤解的結果。

重新閱讀這本書，讓我驀然回首，想到這本書，就是我人生的一盞明燈，指引我走向哲學這條不歸路。我一直相信，東西哲學要能夠會通，必須要做好學貫中西的準備，而學習哲學的成果，一定要實用在社會之中。今天在國內，看到科學與民主已經走向正軌的同時，我更期待，大家以一種誠摯的心情，看待中華文化的整體，並且當作提升自我的思想練習。

我以興奮的心情，謹記我重新閱讀本書的感覺，並向國人鄭重的推薦本書。希望本書新版後，所有的讀者，可以理解牟先生當年對於中華文化的期許，以及他要為萬世開太平的抱負。

（本序文摘自《生命的學問》一書，三民書局出版）

(中國時報)