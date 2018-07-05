張榮味索賄 下午判8年定讞

2018年07月05日 04:11 中國時報 林偉信 、 張朝欣 ／綜合報導 ／綜合報導

立法委員張麗善（左圖右二）昨日上午與鳳梨農一同北上到立法院與行政院抗議，好巧不巧，她的胞兄、前雲林縣長張榮味（右圖，本報資料照片）涉索賄案，最高法院在昨日下午駁回上訴，確定張榮味得坐牢。（陳信翰攝）

立委張麗善4日上午帶著種鳳梨農民北上抗議政府，沒想到，到了下午，其胞兄、前雲林縣長張榮味，所涉及的林內鄉焚化廠索賄3000萬元案，官司在纏訟14年終告定讞。最高法院駁回張榮味上訴，維持更四審判決，依貪汙罪判刑8年。檢方立即啟動防逃機制，確保張能順利發監服刑。

張榮味表示，檢方認為他收賄但根本沒有證據，都是不實指控，台南高分院上訴審和更一審均改判無罪。民進黨為了選舉使用如此卑劣的政治操作，令人無法接受，「但遇到了，只能坦面對。」立委張麗善正衝刺雲林縣長選舉，得知胞兄張榮味被判刑8年定讞，直呼不可置信，原本昨晚要在斗六舉行的問政說明會臨時取消，預定今天召開記者會對外說明。

時機巧合 遭批政治追殺

61歲張榮味是雲林政壇重要人物，曾擔任議長並在1999年當選雲林縣長，不料連任縣長後，因1994年參選雲林議長招待議員出遊，2005年遭法院依行賄罪判刑1年、褫奪公權定讞，被內政部解除縣長職務。

判決指出，雲林縣政府在1997年間開始遴選公民營機構，以建設營運擁有的BOT模式興建焚化廠，2000年間達和公司為順利取得焚化廠營運權，於是計畫以虛增土地款方式，行賄當時的縣長張榮味，以及同案判刑8年定讞的林內鄉鄉長陳河山。

張榮味向達和公司索賄3000萬元並獲得對方同意，達和代表也賄賂陳河山，期待陳男支持並協助焚化廠興建，陳男同意並收下賄款1775萬多元；2004年檢方展開偵查，張拒絕到案遭通緝，119天後被警方逮捕到案，收押後獲法院裁定交保。

發監空窗 立即啟動防逃

一審台南地院依收賄罪判張榮味14年，上訴二審改判無罪，之後不斷撤銷發回，更四審佐以證人證詞及達和公司相關帳冊的證據，認定張向廠商索賄，廠商應允後並將賄款隱藏於土地款，以合法掩護非法的方式，掩飾其行賄張的資金來源，犯行明確。

更四審批評張玷辱公務員廉潔形象，考量案件爭訟逾8年符合速審法減刑規定，將他判刑8年、褫奪公權4年，張不服提上訴。

最高法院認為，更四審對於張榮味期約賄賂的犯行已論述詳盡，記明認定的罪名及所憑證據與理由，就張否認犯行及其所辯解，如何不足採納，也予論述及指駁，原判決認事用法及量刑沒有違背法令，駁回上訴，全案確定。

(中國時報)