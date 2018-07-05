陸歐結盟反制美國 有譜

為應對美國川普政府的貿易戰火，大陸不甘示弱，目前計畫聯合歐盟共同對抗華盛頓。圖為李克強（中）出席2016年「中歐峰會」時，與歐盟執委會主席容克（右）及歐洲理事會主席圖斯克會面。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

陸美貿易戰打得沸沸揚揚，加上華盛頓全球點火，大陸正不斷在國際間拉攏盟友共同反制美國，而同樣身為川普政府貿易戰受害者的歐盟，成為大陸首要拉攏對象。大陸外交部昨日語帶玄機稱，陸歐雙方都贊同要「共同維護以規則為基礎的多邊貿易體系」，似乎也間接證實雙方聯手抗美有譜。

貿易戰7月6開打 陸不打第一槍

路透日前報導，大陸副總理劉鶴和國務委員兼外長王毅等高層官員，曾在布魯塞爾、柏林和北京的會議上，提出兩大經濟體結成戰略聯盟，並希望雙方在世貿組織（WTO）內發起反美聯合行動。

雙方有共識 陸外交部語帶玄機

雖期間一度傳出歐盟拒與北京聯手，但針對相關消息，大陸外交部發言人陸慷雖未明確表態，回應卻充滿想像，也讓外界對於陸歐聯手一事朝正面解讀。

陸慷表明，在上周剛結束的中歐經貿高層對話期間，中歐雙方在深化和擴大經貿合作、支持並推動經濟全球化方面，達成了重要共識。「雙方都認為，必須堅決反對單邊主義和貿易保護主義，要以務實的舉措推動雙邊經貿合作，共同維護以規則為基礎的多邊貿易體系。」

北京動作頻頻 李克強今訪歐

事實上，為了應對美國點燃的貿易戰火，大陸正全方位出招。大陸外交部日前宣布，總理李克強將於5日至10日，正式訪問保加利亞，並出席在當地舉行的第7次中國─中東歐國家領導人峰會。隨後還會對德國進行正式訪問。

從北京相關動作來看，顯然已將歐洲當作可以團結的對象，希望能聯手應對華盛頓的貿易保護主義。李克強此次歐洲行兼顧東西，日期又選在美國6日將宣布開徵關稅前夕，加上上述會議召開時間一改常態，從過往年底舉行，提前至7月，北京用意可見一斑。

面對美國來勢洶洶，大陸作足準備。《環球時報》總編胡錫進更直言，「歐盟沒有降，加拿大、墨西哥沒有降，中國就該先降嗎？」大陸應該奮起反抗，「同美國人打出一條21世紀的『貿易三八線』吧」。

(中國時報)

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