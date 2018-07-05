燃料棒摸黑運 核四走入歷史

2018年07月05日 04:11 中國時報 張穎齊 、 廖德修 ╱基隆報導 ╱基隆報導

台電4日凌晨摸黑將首批核四廠的80束燃料棒運往基隆港西19碼頭，並將裝有燃料棒的貨櫃吊掛至貨櫃輪上，預定今天凌晨1時出航，載往美國原廠異地保存，裝載現場有台電、原能會人員監控，警消單位在旁戒護，氣氛詭譎，貨輪一旦啟航出港，意味著核四確定走入歷史。

貨櫃車悄開出 警車戒護

昨日凌晨0時許，夜深人靜之際，新北市貢寮區龍門核能發電廠（核四廠）門口，8輛陽明海運貨櫃車悄悄開出，1輛緊跟著1輛沿台2線疾駛至基隆港西19碼頭，警車全程戒護，這8個貨櫃裡共裝載80束燃料棒，沿路交管民眾感覺詫異，直到媒體報導才恍然大悟。

運送工作由保二總隊主導，保二警車一路跟隨貨櫃車，凌晨0時許從核四廠出發，新北市警方也出動80名警力，其中包括轄區瑞芳分局和汐止分局，並從核四廠開始到行經的濱海公路台2線沿路實施交管，約50多分鐘後，貨櫃車在0時50多分轉上台62線，再交由基隆警方負責，車隊經由市區、中山路，於1時許抵達基隆港西19碼頭。因是趁著深夜運送，且保密到家，過程順利，未引起太多注意。

記者詢問 確認已送上船

運送車隊摸黑抵達基隆港後，由海關人員進行報關手續時，8輛載運燃料棒的貨櫃車就在碼頭邊等待，上午8時許依序將燃料棒貨櫃吊掛上陽明海運「營明輪」，相關人員在現場指揮吊掛程序，也有身穿「輻射防護組」背心的人員及頭戴龍門電廠安全帽的工作人員，在旁監控調運作業，基隆港警總隊也在旁戒護。

記者向現場人員詢問燃料棒貨櫃是否已送上貨輪，對方僅說：「確實已送上船，其餘詳情一概不知！」原能會及台電人員對媒體也三緘其口，直到上午9時許完成吊掛作業後才陸續離開。

原能會列機密 全程監控

據了解，「營明輪」有上千個貨櫃，船上會有一處專門的空間，擺放燃料棒貨櫃，預定今天凌晨1時許啟航出港，前往美國。

對於核四80束燃料棒運離台灣，原能會表示，按照之前核定的相關計畫，包括船期、路線、核燃料內容等均須列為機密；運送當天台電才會通知原能會，由原能會派人全程監控核燃料裝運作業，並協助安全管制事項，但原能會不須跟隨船隻到達目的地。

(中國時報)