燃料棒變原料賣 81億剩29億

2018年07月05日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

核四首批燃料棒送到海外，清大原子科學院院長李敏痛批，台電說燃料棒早點送出可以早點尋找國際買家的說法根本是欺騙大眾，目前僅有日本使用同類型機組，但是處於停機狀態，最後只能拆解成原料便宜賣。另一核能專家表示，台電當年花了81億買進1744束燃料棒，拆成原料賣，只剩29億。

李敏說，從買鈾原料經過處理、濃縮、製造，做成燃料棒，再組成燃料束，每一個環節都要花錢，未來拆掉賣，前面花的錢都付諸流水，只能賣原料怎麼划得來？

李敏更爆料燃料棒送出國，並沒有在原能會委員會上討論，完全是執政黨硬幹，更讓他看不下去的是，原能會的主管公開說核四是拼裝車，但前經濟部長張家祝曾重新檢視核四，確定核四符合當前法令規範，「安不安全，不是隨便說說就算！」

「核能流言終結者」創辦人黃士修則在臉書上表示，以核養綠推動組織3月29日提出公投申請，依程序推估應在4月29日核發連署書開始連署，結果政府用各種方法拖延時間，強制做變更，直到6月下旬才核發連署書。政府全力杯葛的主因是反核電謊言，一個個被社會大眾拆穿。今年初到現在，許多民調顯示，支持核電的民眾已突破5成，甚至逾6成，他揚言將續發動連署，用更多人的怒吼來擊潰這堵高牆。

(中國時報)