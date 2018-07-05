2850億打水漂 電價將漲0.11元

核四燃料棒送往美國後，台電初步擬訂原廠區將轉型為綜合電力園區。（張穎齊攝）

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中國時報
／台北報導

台電昨日將首批核四燃料棒送出，判了核四死刑，總計核四興建、封存加上運送燃料等近2850億元，將由全民埋單，單計核四建造費用2829億元，如以經濟部官員說法「務實」分9年攤提，每度電將上漲0.11元。

依台電規畫，核四未曾使用過的1744束燃料棒，在2020年底前分8批運送，每批約200束，運送海外處理費用約7.46億元。首階段爭取直接以燃料棒存放，尋找適合買家至2022年為止，萬一找不到買家將拆解成鈾料出售，規畫時程至2025年。

台電發言人徐造華說，2025非核家園政策已明文入法，在核四廠「不啟封、不運轉」前提下，核四廠燃料棒勢必得處理，依《核子運送保防協定》對核料外運事項無法透露，但未來核四將另有規畫，初步擬訂將轉型綜合電力園區，區內將設有火力、風力與太陽能等機組。

昨日台電許多老員工及退休員工相互通報，「這是真的！燃料棒真的送出去了！」前台電核電高層指出，心裡真得非常痛，當初一群有理想的年輕人流血流汗打造核四，2829億是民脂民膏，如今卻要全民埋單。若核四能商轉，每年發電量約200億度電，電費收入約500億元，但如今卻全投入水中，白花了。

官員私下對供電也十分擔心，直言天然氣第3接收站卡在環評，如今又缺核四備援，2022年備用容量率要達到15％，幾成了不可能的任務。

核四燃料棒送出也遭到網友狂轟藐視民意，特別是民眾質疑在4月「提點子」公共政策網路參與平台提案，要求暫緩核四燃料棒送出國，逾5000人附議成案，當時經濟部已責成台電要開公聽會，但公聽會尚未召開，台電卻急著把燃料棒送出。

(中國時報)

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