核四前廠長「我心裡比誰都痛」

2018年07月05日 04:11 中國時報 張穎齊 、 魏怡嘉 ／綜合報導 ／綜合報導

核四80束燃料棒將運往美國原廠異地保存，核四將走入歷史，核四前廠長王伯輝知道這個消息後，在臉書PO文表示「燃料棒的運出，我心裡比誰都痛，目前唯一的方法是，大家努力去公投並連署，讓為政者了解人民心中的恨與怒！」

王伯輝表示，昨天上午有些朋友和同學打電話跟他說，「燃料棒真的運出了怎麼辦？」他感嘆表示，燃料棒運出，他心裡比誰都痛，當時是怎麼運進來，如今又「新新的」運出去，且核四廠1個機組1年保管費就要近3億元，2個機組要6億元，為何要讓別人來賺這筆錢？

王伯輝感嘆，他已是頭髮鬢白又駝背的退休老人，無法去靜坐或絕食抗爭，因為他知道他無法抗拒政治力，目前唯一的方法是，大家要努力去連署公投，2個月要30萬份，用人民的力量讓政府看得到，假如2個月可以連署到100萬份，那麼試問政府可以不重視嗎？呼籲大家一同連署，讓為政者了解人民心中的恨與怒。

而長期關心國內重要時事的台大醫學院教授王明鉅則指出，硬將燃料棒送回去，只是考慮政治，此事攸關國家未來的能源政策發展，除了行政責任外，更有歷史責任，該負責的，一個也跑不掉。

王明鉅說，核能發電不是只有擁核、反核，更牽涉國家未來幾十年的能源成本與穩定，核能發電影響的是整個國家的競爭力、人民健康、環境生態、產業發展與資金投入方向，然而負責帶領國家的行政體系領導人，竟然沒人敢負責，把責任推給集體決策的立法院，其實這已經代表著，連他們心裡都知道，這是個錯誤的決策，所以才不敢理直氣壯的站出來拍胸脯負責，大聲為自己的政策辯護。

王明鉅強調，自己並不愛核能、甚至害怕核能，但他愛台灣，愛這個讓他安身立命賺錢養家，未來還要終老晚年的台灣；他也確信，核能發電是台灣能源的一部分，他支持「廢除電業法第95之1條」及廢除「2025停止一切核能發電」的錯誤法律，這才是真愛台灣。

(中國時報)