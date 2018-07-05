核四共業 藍綠都有責

2018年07月05日 04:11 中國時報 楊佳穎

從民國69年首度提出興建計畫，到88年正式動工，歷經30多年波折的核四，還沒啟動就走進歷史，讓這座本該用來發電的電廠，淪為只替政客服務的政治提款機，代價不僅是讓2850億付諸流水，更讓台灣從此踏上能源危機的鋼索。這場藍綠聯手製造的共業，該負責的一個都跑不掉。

首批核四燃料棒被送出台灣後，馬英九說，這是一個錯誤的決定，並強調美國商會日前特別請求政府要提供足夠電力，留下一部核能機組，以備不時之需，批蔡政府不應再裝糊塗。

只是，馬英九難道忘了，2014年決定讓核四一號機安檢後封存，二號機停工的人，不就是他自己？如今，蔡政府將燃料棒送離台灣，不就是順著馬政府決策所做出的程序嗎？

核四對台灣經濟的重要性不言可喻，當年掌權的馬政府，就該堅定意志捍衛核能政策，而非屈服壓力封存核四。尤其，今天台灣面臨的能源問題，與4年前大同小異，馬認為讓核四走入歷史是錯誤決定，當年為何他決定封存、停工，讓核四陷入隨時可能被「拔管」的絕境？

核四政治化，已讓興建過程一波三折，除了在民意與經濟間擺盪，國民黨、民進黨的內外政治角力，導致政府態度游移不定，政策上在停建、復建中擺盪，浪費了金錢，更讓台灣經濟平白受到折騰。

蔡政府高舉廢核神主牌，後果卻是由下一代人民承擔，核四走入歷史的共業，藍綠都有責。

(中國時報)