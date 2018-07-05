核四共業 藍綠都有責

友善列印
中國時報
楊佳穎

從民國69年首度提出興建計畫，到88年正式動工，歷經30多年波折的核四，還沒啟動就走進歷史，讓這座本該用來發電的電廠，淪為只替政客服務的政治提款機，代價不僅是讓2850億付諸流水，更讓台灣從此踏上能源危機的鋼索。這場藍綠聯手製造的共業，該負責的一個都跑不掉。

首批核四燃料棒被送出台灣後，馬英九說，這是一個錯誤的決定，並強調美國商會日前特別請求政府要提供足夠電力，留下一部核能機組，以備不時之需，批蔡政府不應再裝糊塗。

只是，馬英九難道忘了，2014年決定讓核四一號機安檢後封存，二號機停工的人，不就是他自己？如今，蔡政府將燃料棒送離台灣，不就是順著馬政府決策所做出的程序嗎？

核四對台灣經濟的重要性不言可喻，當年掌權的馬政府，就該堅定意志捍衛核能政策，而非屈服壓力封存核四。尤其，今天台灣面臨的能源問題，與4年前大同小異，馬認為讓核四走入歷史是錯誤決定，當年為何他決定封存、停工，讓核四陷入隨時可能被「拔管」的絕境？

核四政治化，已讓興建過程一波三折，除了在民意與經濟間擺盪，國民黨、民進黨的內外政治角力，導致政府態度游移不定，政策上在停建、復建中擺盪，浪費了金錢，更讓台灣經濟平白受到折騰。

蔡政府高舉廢核神主牌，後果卻是由下一代人民承擔，核四走入歷史的共業，藍綠都有責。

(中國時報)

核四前廠長「我心裡比誰都痛」 台灣缺不缺電 不是賴揆說了算

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。