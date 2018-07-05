台灣缺不缺電 不是賴揆說了算

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中國時報

賴揆日前在臉書發千字文，否認非核家園是躁進政策，3天後台電摸黑把核四燃料棒運往美國，斷了台灣日後缺電唯一的救援機制。事實上，賴揆去年在「五缺」缺電記者會上才說，「再運轉核能電廠是最後手段」，距今半年多，又改口說「電不是不夠用，是剩得不夠多」，台灣缺不缺電，百姓自有判斷更心知肚明，別再被政客的話術欺騙。

台灣要健康供電，合理的備用容量率要達15％以上，備轉容量率則要達到10％以上，以昨日6.8％尖峰備轉容量率來看，顯示為黃色燈號，代表「供電吃緊，系統供電餘裕緊澀」。在核二、核三持續供電情況下，今年備用容量率全年目標僅11.8％，備轉容量率全年目標更只有6.8％，缺不缺電，讓數字說話，剩得夠不夠多，不是賴揆說了算。

據台電統計，2012年備用容量率有22.7％，全年備轉容量率小於或等於10％的天數是0天，2015年備用容量率為11.5％，全年備轉容量率小於或等於10％的天數卻爆增為191天，數據顯示，台灣用電愈來愈吃緊，政府此刻將燃料棒送回美國，不是所謂的宣示決心，而是拿產業發展命脈孤注一擲，陪葬非核家園的神主牌。

經濟部次長曾文生說，2025年全年用電約2700億度，核四廠若運轉發電量可占15％，約200億度，何不問問民眾，這200億度的電，以台灣的條件，能靠太陽能、離岸風電、小水力及沼氣發電補足嗎？

在供電無法確保無虞情況下，倉促在2025年將再生能源比例提高到20％，等於在仰望未知綠電的同時，先鬆手放掉核四廠至少15％的穩定供電，如此作法算不算躁進，民眾自有公評，更不是賴揆說了算。

(中國時報)

核四共業 藍綠都有責

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