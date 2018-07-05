新聞透視－政治追殺 「拔張」一石三鳥

張派掌門人張榮味（左）因林內焚化廠案被判刑8年，對胞妹張麗善選情恐有影響。（本報資料照片）

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中國時報
林內焚化爐完工13年從未啟用。（周麗蘭攝）

從去年全國農會、漁會到北農總經理之爭，民進黨傾全黨之力大戰張榮味系統，最後都成「手下敗將」，創傷猶存，接連北農總經理吳音寧事件與大蒜等農產品敗市，再被妹婿張永成、張麗善夫妻連環打，刺痛民進黨，就在年底九合一選舉敏感之際，張榮味被判刑定讞，外傳「拔張」是一石三鳥的政治追殺，一來消滅張派影響力，二為李進勇連任「清理戰場」，三顧2020總統大選，不管傳聞如何，已難杜悠悠之口。

張榮味索賄 下午判8年定讞

堅強實力 綠營芒刺

1990年張榮味以初生之犢競選縣議員，就當選議長，歷經1999年縣長補選當選、再連任，張派勢力已成為雲林政壇不可動搖的勢力，接著，他將版圖延伸至全台，觸角跨入全國性人民團體農會、漁會與商業體系，其影響力甚至不輸一個政黨力量，去年全國農、漁會改選，張榮味即展現堅強實力讓民進黨得到慘痛教訓，但也因此光芒，讓執政黨驚覺張榮味的「退而不休」有如芒刺在背。

張榮味罵 卑劣迫害

張榮味在縣長卸任後逐漸淡出政壇，其友人表示張個性豪爽，對於政治的爾虞我詐並不習慣，但政治大環境讓張無法完全退出，此次張麗善參選雲林縣長，他即坦言反對，且不看好能夠勝選，甚至預感會有迅雷不及掩耳的意外發生，沒想到竟是纏訟14年的林內焚化廠貪汙案定讞這個大炸彈。

張榮味對於被控收賄罪一案原本信心滿滿、無罪，一審雖判有期徒刑14年，但台南高分院上訴審和更一審均改判無罪，因此張榮味也在張麗善宣布參選後，開始鴨子划水幫胞妹拉票，未料這個判刑定讞須入監「意外」，卻來得那麼突然，難怪張榮味不平的表示：「全案沒有新事證，並證明他收賄，卻以『期約賄賂』判刑，痛斥民進黨卑劣政治迫害，政治力介入、司法不公」。

胞妹參選 失大支柱

張麗善這次捲土重來競逐縣長寶座，抱持破釜沉舟之心，聲勢扶搖直上，讓李進勇飽受威脅，民進黨中央也感受到雲林縣選情危機四伏，如今張榮味遭判刑將入監，力挫張麗善氣勢，選情對民進黨是利多，難怪張麗善的支持者會認為是「政治追殺」。

(中國時報)

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