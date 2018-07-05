林聖爵斥政治判決 影響選舉

2018年07月05日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣長李進勇表示，他最關心的是司法判決能給雲林縣民什麼公道？縣府將循求救濟討回付給達榮公司的30多億元。外界盛傳此為政治判決，李進勇表示，他不評論，「各自解讀，勝選要靠自己的努力，靠這個沒用。」

國民黨籍議員、斗六市長參選人林聖爵表示，法院單憑一個人的訊息重判8年，會不會比殺人還嚴重，很明顯是政治判決，明顯要影響年底的縣長選舉，現在也沒有辦法說什麼，就是更加努力衝刺，讓大家看清楚民進黨的真面目。

針對外界評論判決的時機點巧合，李進勇說，此一官司花了14年，誰要解讀政治意義就各自去解讀；林內鄉長張維崢表示，司法終於讓鄉民了解這個案子當初是被強渡關山，還給林內鄉一個公道。

林內焚化廠位於重興村，村長張孟雲表示，他們抗議的是地點的問題，林內焚化廠本來就有瑕疵，法院的判決代表個人的行為要個人負責。

另一名不願具名的村長則表示，林內鄉民最關心的是林內焚化廠不要用，不過每到選舉時刻，林內焚化廠案就跑出來，3年前也是這樣，時間點不太對，要判就趕快判一判，要選舉了才判這個，會變成一個選舉的操作，很早之前就要判了。

蘇治芬陣營強調，在選前這個時機點宣判此案，外界難免會有「政治操作」疑慮，但回歸司法面來看，此案已拖延多年，隨時可能做最後定讞，相信張榮味陣營也已有心理準備，後續會有何動作，只能靜觀其變。

(中國時報)