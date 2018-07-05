小英問下個風暴 火龍果被唱衰

2018年07月05日 04:11 中國時報 張理國 、 郭建伸 、 曾薏蘋 、 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

200多位鳳梨農昨集結行政院前抗議、怒砸鳳梨，國民黨雲林縣長參選人張麗善陪農民遞交「十大救農建言書」，負責收下陳情書的行政院參議何忠昇承諾會轉達農民意見。有農民說，為了行政院長賴清德的「務實台獨工作者」，台獨變成「台灣農產品有毒」，從今年3月以後外銷訂單都沒了。

鳳梨賤價確實讓民進黨備感壓力，據轉述，身兼黨主席的蔡英文總統昨在民進黨中常會說，她講話不能太大聲，否則會被說她震怒，但最近鳳梨出現產銷失衡問題，「你們告訴我，下一個會是哪項水果？」多位中常委異口同聲說是「火龍果」，蔡遂指示農糧署預防。

雲林、嘉義、台南及屏東4縣市鳳梨農昨串連北上，在政院外高喊「政府無能，農民無辜！」並怒砸鳳梨。

鳳梨農范碧雲說，賴揆說錯話害死農民。去年1斤均價還有10元，勉強可以打平，但現在只剩1元，血本無歸，今年3月以後外銷訂單都沒了，小孩沒學費要怎麼辦？

張麗善呼籲政府應建構完整產銷制度，積極建立預警機制，開拓外銷市場，打開農產品價格天花板，重啟九五機制建立農產品樓地板價格；此外也要針對蒜頭、花生、鳳梨提供補助，鳳梨1公頃也要補助12萬元苗株費用。

民進黨團昨也舉行記者會替政院滅火，黨團幹事長何欣純強調，截至6月底已累計3萬5080公噸外銷，較去年成長28％；農糧署副署長莊老達表示，外銷鳳梨中，最大宗就是大陸，其次才是日本、新加坡，銷大陸的數量都維持在9成7以上，幾乎沒減。

(中國時報)