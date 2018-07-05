海派阿味 連栽綠營手裡

2018年07月05日 04:11 中國時報 周麗蘭

林內焚化廠官司纏訟14年，張榮味看似海派其實神經不曾放鬆，4日被判刑8年定讞後發表聲明「事情遇到了只能坦然面對」，對他而言，只要選舉就有變數，人在屋簷下，判決定讞未嘗不是個解脫，不過此一解脫可能也拖累張麗善。

張榮味女兒、前立委張嘉郡2015年8月9日與中央官員勘災後，張榮味10日就以臉書宣布張嘉郡退出立委選舉，理由「政治並非人生唯一選項」，張家始終未說明真正原因，坊間揣測因張榮味挺郝龍斌選總統，而國民黨提名洪秀柱，選情低迷所致。

今年縣長選舉張麗善欲再戰一次，但雲林農田水利會長林文瑞已備戰，1月間國民黨傳出將徵召張麗善，張榮味跳出來反對胞妹參選，直言不看好她。

除了「張縣長」，張榮味在雲林縣更為人稱呼的代號是「阿味」、「味董」，凸顯他行走江湖的風格，人如其名，人情「味」。他為女兒做的抉擇、對胞妹選情的直言，綠營解讀為心機，但泛藍人士深信這才是張榮味。

張麗善堅持參選下屆雲林縣長，讓張榮味頭疼，勸阻她選民結構未改變，贏的機率不大。他告訴記者，以後不要問他選舉的事，他目前大多時間在國外和外縣市，想走出不一樣的人生，不想繼續困在毫無生活品質的政治上。

年底選戰倒數計時，張榮味無法坐視胞妹選戰無人統整，最近開始參加一些熟悉老友的行程，也勤跑紅白帖，不過很低調，原因就是林內焚化廠官司還沒了結，且隨時會了結。

張榮味1990年初次參選雲林縣議員高票當選，並當選雲林縣議會議長；1997年挑戰雲林縣長寶座，敗給已故的蘇文雄；1999年蘇肝癌過世，他補選勝出。2004年擔任縣長任內，輔選正副總統候選人連戰、宋楚瑜，最後陳水扁、呂秀蓮贏得大選。

2004年8月張榮味涉及林內焚化廠弊案，檢方多次傳喚未到案發布通緝，他是台灣自治史上首位任內被通緝的縣長，107天後在張麗善參選立委選舉前一天、2004年12月10日被逮落網；張麗善今年參選縣長，張榮味又將在獄中旁觀妹妹的選舉結果。

(中國時報)