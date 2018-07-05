貿易戰7月6開打 陸不打第一槍

2018年07月05日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

被比喻為史詩級的陸美貿易戰明日正式開打！美方宣布，首波將針對價值340億美元（約台幣1兆元）的大陸進口商品課徵25％懲罰性關稅，陸方也不甘示弱回應「已做好準備」，且將於同日以同等力道反擊。兩國雖有12小時的時差，但大陸表示「我們絕不會打第一槍」，因此不會比美國早一步加徵關稅。

時差影響 陸提前12小時

美國總統川普上月15日發布聲明指，為促使陸方改變獲取美國智慧財產權和技術的不公平做法，並實現雙方貿易平衡，將對價值500億美元的陸輸美產品徵收25％關稅。川普1日還警告，如果大陸拒絕妥協，「（下一波）關稅可能高達5000億（美元）」。大陸外交部發言人陸慷3日強硬表示，陸方已「做好準備」，將綜合使用各種必要舉措，堅決捍衛國家和人民利益。

大陸財政部曾明確表態，為因應美國自6日開始加稅，中方將於同日採取報復措施。因北京時間比美東快了12小時，日本朝日新聞等媒體一度揣測，陸方可能比美國更早開始實施關稅報復。不過，大陸國務院關稅稅則委員會辦公室相關負責人4日強調，中方已多次申明立場，「我們絕不會打第一槍，不會先於美國實施加徵關稅措施」。

首波報復 農產汽車上榜

為報復美方，大陸宣布對美國進口的659項商品加稅，其中545項價值約340億美元的商品，包括大豆、汽車、威士忌等，將是首波報復目標。至於化工產品、醫療設備、能源產品等114項商品將另行公告加徵關稅日期。

美國將貿易戰目標劍指「中國製造2025」計畫相關高科技產品，大陸則鎖定美國農產品進行反擊。為填補美國農產品進口可能下降的缺口，大陸國務院關稅稅則委員會6月26日發布通知，宣布自7月1日起，將孟加拉、印度、寮國、南韓、斯里蘭卡進口的大豆稅率從3％調降為0。其他包括化學品、農產品、醫療用品、服裝、鋼鐵、鋁製品等產品也將獲得不同程度的關稅調降。此外，大陸還從巴西和俄羅斯進口大豆，以降低對美國大豆的依賴。

另160億商品 美下波開徵

原本美方打算從4月起針對1333項大陸商品加稅，參酌各界意見後，又從清單上刪除515項、新增284項商品，因此白宮上月宣布，準備針對1100項、總值約500億美元的大陸進口商品加稅。美方6日將先對其中818項、價值340億美元的商品課稅，新增284項價值160億美元的商品，將待進一步徵詢各界意見後再正式開徵。

(中國時報)