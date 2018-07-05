自陸撤資？台廠進退兩難

2018年07月05日 04:11 中國時報 黃琮淵 、實習編譯黃怡瑋／綜合報導 、實習編譯黃怡瑋／綜合報導

香港南華早報報導，陸美貿易戰一觸即發，台商將面臨巨大衝擊。台廠是否從大陸撤資成為一大難題。為避開陸美貿易戰地雷，巨大（捷安特）4日宣布斥資4,800萬歐元（約新台幣17億元）在匈牙利設新工廠，這也是巨大暌違22年，再度於歐洲市場的重大投資。

報導指出，台灣企業倘若真的撤廠大陸，所花成本將高得嚇人。但若不撤廠，台廠將成為陸美貿易戰的大炮灰，必然損失慘重。據估計，此次關稅攻防戰將會波及約1/5的台廠。因為台廠每年大量供應大陸電子零件，由大陸組裝之後，再出口到美國，如此一來，台灣產業必然會連帶受到美國關稅提高的衝擊。

陸美貿易戰讓許多台商高層十分憂心。像在大陸經營半導體公司的王姓主管表示，要是美國真的通過關稅制裁，勢必會重創台灣電子產業。其實許多台商已經對陸美貿易戰的發展方向感到悲觀，可以料想大陸一旦減少出口產品量，將會大砍台灣零件的訂單。

王姓台商也表示，他們公司計畫逐漸撤資大陸，轉往越南及印度發展。但要是將重心移轉他國一切將從零開始，會是條漫漫長路，還是希望陸美可以早日解決貿易紛爭。

工商協進會理事長林伯豐也表示，美國進口關稅提高會影響約16～17％的台廠。因為台廠製造的零件大部分都在大陸組裝，隨之再出口到美國。林理事長更表示，美國關稅政策也將對台灣產業有所影響，提高的成本將反撲台灣企業。

美國商會執行長傅維廉（William Foreman）也說：「此次關稅大戰將對台灣造成重大影響。因為台灣是世界供應鍊中重要的一環，很多遭此次貿易制裁波及的公司都使用到台灣生產的零件，所以台灣企業的確需要擔心。未來會怎麼發展我們還不清楚，但確實會對台灣企業造成衝擊。」

巨大集團董事長杜綉珍表示，全球市場瞬息萬變，接近主要市場設立工廠短鏈供應，快速反應市場需求，是必然趨勢。匈牙利位處中歐，擁有優良地理位置及完善的運輸網路，未來可藉此將產品銷售到東歐及歐洲內陸，這是巨大決定到匈牙利設立新廠的重要原因。

(中國時報)