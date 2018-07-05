淪貿易戰祭旗 中興、美光剉咧等

2018年07月05日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易戰前夕，大陸中興通訊和美國美光兩家高科技企業都挫咧等，貿易戰的結果對兩家公司的前景將產生深遠影響。

美國商務部2日宣布暫時部分解除對中興通訊禁售令，使遭到嚴厲制裁的中興獲得些許喘息空間。然而，福州市法院3日裁決禁止美科技大廠美光（Micron）在陸銷售部分產品，給予以大陸市場為營收大宗的美光一記迎頭痛擊，全球記憶體市場更可能因此重新洗牌。

美光是全球前三大記憶體製造商，將近50％的營收來自大陸市場。一旦部分產品在大陸禁止銷售，可能對公司業績造成重大打擊，從而讓競爭者三星與SK海力士得利。受此負面消息影響，美光股價3日大跌，其他科技股如英特爾與高通也收跌。

福建晉華官網與台灣聯電各自發布的公告顯示，福州市中級人民法院3日對美光半導體（西安）與美光半導體銷售（上海）侵害聯電專利做出民事裁決。法院對美光發出臨時禁令，裁定上海分公司立即停止銷售、進口10餘款固態硬碟、內存記憶體及相關晶片，西安分公司立即停止製造、銷售、進口數款記憶體產品。不過，美光回應尚未收到禁令。據了解，臨時禁令不等同於司法判決，但裁定結果一送達即可立刻執行。

美國商務部日前發布公告，到8月1日為止，暫時部分解除對大陸電信設備製造商中興通訊的出口禁售令，讓中興在美國全面解除禁售令之前，恢復維持既有運作所需的部分業務。

(中國時報)