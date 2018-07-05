紐時：中國製造2025終會成功

2018年07月05日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

儘管美國總統川普掀起貿易戰意圖阻止，大陸仍將成功打造出能與美國匹敵的強大科技產業。原因是早在北京啟動「中國製造2025」之前，面臨金融海嘯、國內工資上漲等趨勢衝擊的公司與地方政府，就已跨出工業現代化和自動化的步伐。

《紐約時報》駐香港科技專欄作家李媛（音譯）表示，根據廣東省東莞市銘普光磁股份有限公司的員工描述，這裡曾經雇用大量工人，4樓廠房是一片「人山人海」，但現在這裡滿是一排排呼呼作響的機械，原本需要15個人經過26道程序才能完成的作業，現在靠機械臂就行了。

這家工廠的現狀顯示，「中國製造2025」，這項旨在壯大國家製造業，在自動化、晶片與自駕車等先進產業領先外國的遠大計畫，並不是僅僅是由大陸領導階層由上而下在推動，同時也受到激烈的市場競爭而驅動。

像銘普光磁這樣的企業就是因市場而率先自動化。他們知道工業若不革新，就會凋零。除了銘普光磁，蘇州、溫州、徐州及上海周圍其他工業地區也提出自己的自動化計畫。

廣東省智能機器人研究院院長張國軍表示，「『中國製造2025』是一輛汽車，它的引擎已經啟動並且正在前進」。該機構是數個由地方政府支持，協助工廠升級的研究中心之一。東莞市早在國家計畫提出之前，就已經展開自動化，國家政策則是給民間一個具體方向。

紐約時報因此認為，大陸工業現代化可能無法如期在2025年完成，也許還要再晚好幾年。但大陸將會達成目標，因為現實要求這麼做。

(中國時報)