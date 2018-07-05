北市公宅租學生 先釋出252床

2018年07月05日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

文化大學大群館宿舍爭議，北市都發局長林洲民4日傍晚與文化大學代理校長王淑音、又昱公司律師陳佳瑤會面，確認又昱與文大解約後，住宿生的後續安排。除文大自行提出的自力救濟方案，北市府願意提供士林北投科技園區專案住宅給包括文大在內的臨近學校作為宿舍使用。至於又昱會不會自行擔任房東租屋給學生，三方均表示，目前會以學校自力救濟方案與北市府提出的方案為主。

士北科專案住宅月租4000

此案同時燒出台北市大專院校學生宿舍床位不足問題，經盤點，北市26所大專院校，床位缺額總數達1萬4772床，更有7校的供需比低於70％。北市副市長林欽榮昨表示，有鑒於原本公宅就會保留5％戶數給非台北市籍、但在北市就學就業的青年，這次因應文大案以及全市大專院校宿舍不足問題，今年有士北科技園區專案住宅、興隆公宅二期已完工，開學後可提供部分戶數給基地附近有需求的學校作為宿舍。

以士北科專案住宅為例，市府會提供36戶、共252床給臨近包括文大、東吳、銘傳等學校，租金比照公宅收費、市價85折，平均每人可分到4.1坪，租金每月（含水電）4000元。5年內還會有國防部北投營區、中正區南海國際學舍、文山區海巡署、士林區萬寶紡織公辦都更等，共提供1484戶、4223床位給學生使用。

5年內再釋出4223床位

針對北市府願提供士北科專案住宅作為大群館住宿生後續安置方案，王淑音強調，校方認為大群館屬教育設施，但既然市府認定違規，還是會尊重官方裁決，現以校內的自力救濟方案，及市府提供士北科專案住宅的床位，這兩個方向進行後續討論；至於會不會在解約後，讓又昱直接出租大群館房間給學生，她表示，沒談到這部分。

陳佳瑤也表示，已與文大達成解約協議，會不會考慮當房東？就照文大自己照顧學生的方案、尊重文化大學。北市府發言人劉奕霆則說，市府拋出士北科專案住宅的方案，學校樂見其成，後續還有很多問題要討論處理，會再找各大專院校開會。

(中國時報)