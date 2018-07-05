侯酸柯 不是很清楚法律解釋

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中國時報
吳岳修、／綜合報導

北市府重新認定大群館違反土地使用分區規定，新北市長參選人侯友宜多次明確表示「認定違規就解約」，侯友宜競選辦公室4日發表「解約、照顧學生不拖過暑假、北市府須對大眾釋疑」3點聲明，對於中央與北市府解釋互相矛盾，侯友宜也暗酸，「我看柯文哲也不是很清楚法律解釋。」

侯友宜昨天下午表示，「因為北市府都發局前後矛盾的解釋，既然文大已違規，沒辦法再做學生宿舍使用，勢必要解約，我們尊重台北市都發局的解釋。文大和又昱都會朝確保學生住的權益來努力，目前都在為確保學生權益續談中。」

柯文哲則自認「很無辜」，他說，還在走程序時，人家說他包庇侯友宜；公布後，又說市府是聯蘇打侯，「其實我從頭到尾站著不動，是大家跑來跑去，但每個人都認為我在移動。」不過，民進黨新北市長參選人蘇貞昌才在臉書上提議，以興建聯合宿舍、提供社會住宅解決大學生住宿問題，柯市府「剛好」也宣布提供興隆公宅二期、士林北投科技園區專案住宅作為大學宿舍，時機相當巧合。

侯辦下午則發出3點聲明：

一、原本合法的大群館被認定為違法，向來遵守法令的又昱必須解約。又昱律師與文大已達成解約共識。

二、有關學生住的權益，不能再拖延兩個月，文大已在初步處理，又昱也會配合。

三、北市府改變多年法律解釋，連學生都質疑就是選舉因素；都發局長林洲民自承內部「兩個系統不同解釋」；加上教育部認定大群館是教育設施，都發局又否定。此三矛盾，北市府必須面對大眾，好好解釋。

(中國時報)

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