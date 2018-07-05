屍鼠列車 北捷700人驚慌逃命

捷運淡水信義線列車4日早上行經大安站時發現車廂內疑有老鼠，700乘客驚慌奔逃，並造成2人輕傷。一度以為再度發生隨機殺人事件，乘客的隨身物品、鞋子散落在車廂裡。（摘自爆料公社）

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中國時報
／台北報導

台北捷運淡水信義線上演驚魂記！4日上午一輛開往象山站列車，9時4分從大安森林公園開往大安站途中，車廂內突然發生騷動，驚慌失措的旅客不斷往後方車廂暴衝，不知情民眾以為鄭捷殺人事件再現，700名乘客紛紛倉皇逃命，車廂內遺落一堆鞋子、甚至手機，如同《屍速列車》情節在北捷上演，最後追查元凶竟是隻10公分不到的小老鼠，釀成離譜的屍「鼠」列車。

驚聲尖叫 邊跑邊拿傘防身

鼠輩大鬧捷運列車是北捷通車以來的首例。昨上午一列淡水信義線列車行經大安森林公園站時，車廂內赫見一隻老鼠，嚇得部分乘客驚聲尖叫、往另節車廂跑，不知情的民眾也跟著狂奔，造成人群推擠、踩踏，車廂內遺落一堆鞋子和物品，場面混亂，幸僅2名乘客受輕傷；其實大安森林公園站到大安站車程僅短短2分鐘，但民眾回憶起事發經過仍驚魂未定，直呼「這真是人生中最漫長的2分鐘」。

搭乘該列車的民眾說，昨上午上班搭乘捷運，突然前方一堆人開始瘋狂大叫，「現場根本屍速列車，大家推擠不斷」，還有阿伯被撞倒在地，原以為是砍殺事件，不少人「邊跑還邊拿雨傘出來防身」。

還有網友分享，當時場面真的很失控，雖然工作人員廣播請大家冷靜，但乘客不了解情況，加上持續的淒厲叫聲，人群不斷推擠，連男生都嚇到不行，最後發現只是老鼠，「鬆了一口氣」，但看到有人被踩踏跌倒，還被壓在下面，實在很冤枉，也痛批北捷應變太差。

踩踏跌倒 2名旅客受輕傷

北捷調閱監視器畫面發現，當時是一隻10公分長的老鼠，從大安森林公園站跑進車廂，引發民眾恐慌，列車在大安站停車後，請700名乘客改搭下班車，處理時間約3分半鐘，未影響後續營運。不過停車後，老鼠也竄出車廂，研判已跑進軌道中，尚未尋獲鼠蹤。

北捷表示，有2名旅客因推擠受輕傷，據了解均為皮肉傷，1名現場包紮，另1名送醫處理，民眾後續可持相關醫療證明向北捷申請醫療費用。乘客遺留在列車上的物品，將統一在大安站保管到7月11日止，後續移往遺失物中心。

(中國時報)

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