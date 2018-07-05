高教界創舉 亞太學生聲請假處分

高教工會祕書長陳政亮（左）、亞太代表黃惠芝（右）及律師邱柏青（中）出面宣布將向法院提出聲請，對亞太假處分。（鄭任南攝）

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中國時報
／台北報導

苗栗亞太創意技術學院日前宣布7月底停辦，造成2、300名在校學生恐慌。在高教工會協助下，4名亞太學生委任律師昨向苗栗地方法院提出假處分聲請，要求校方必須依照雙方之學習契約，在修業年限內，提供一定的教學品質，確保學生可於亞太取得學位。

亞太創意技術學院1988年成立，原是「親民工商專科學校」，2000年升格為技術學院。在2001年時因為弊案，由教育部派駐公益董事接管；2016年時，公益董事將學校轉手給怡盛集團。怡盛集團接手後，短短2年內主動將科系停招、要求學生轉學、資遣教師，引發教師與學生一連串的抗議。

面對外界對校方逼迫學生轉學傷害受教權的批評，亞太董事會突然於6月10日宣布將於7月底停辦，讓師生措手不及。目前在校生還有約300人，100人盼能原校畢業，其餘200人願意轉學；另有教師4、50人及職員10多人。

高教工會祕書長陳政亮說，教育部無法保障亞太學生原校畢業，現在情況又很緊急，所以學生才會提出假處分，「這是高教界的創舉」。校內教師則表示，目前校方仍未發放下學期註冊單、下學年各類課程也不知在哪裡，導致人心惶惶。

亞太二專兒家系蕭同學說，近日被校方恐嚇，說7月2日前就要參加轉學專案，否則「錯過時機」要自行負責。　　在高教工會協助下，4名亞太學生委任律師昨向苗栗地院提出假處分之聲請，要求校方須提供一定的師資、設備、必選修與實習課程等相關資源，以確保學生取得學位之權利。」

律師邱柏青說明：「目前亞太校方不斷在營造『實質停辦』的既定事實，這對學生受教權利造成難以回復的重大損害，因此有必有請求法院准予假處分，以避免可能的危害。」

(中國時報)

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