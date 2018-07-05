每月平均老鼠5隻 乾淨形象破功

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中國時報
／台北報導

台北捷運嚴格禁止飲食，乾淨整潔的車廂環境享譽國際，不少外國觀光客都大讚「世界最豪華」。不過，昨日捷運車廂卻驚見老鼠，引來民眾質疑乾淨形象破功。北捷坦言，每月平均會抓到3至5隻老鼠，但多是在機房、管道和軌道等處捕到老鼠，民眾幾乎不會接觸到，老鼠竄進車廂的情況純屬偶發事件。

營運22年的北捷與國外地鐵和捷運相比，最大特點就是站內禁止飲食，連喝水都不行，正因為規定嚴苛，站內空間和車廂非常乾淨，讓不少外國乘客大為讚嘆。不過，昨天卻驚見一隻10公分老鼠竄進車廂，嚇得乘客驚聲尖叫，事後也有民眾好奇，老鼠究竟從哪來？質疑北捷整潔形象破了功。

北捷坦言，近年來平均每月會捕獲3到5隻老鼠，主要是因部分車站緊鄰餐飲商店，老鼠容易繁殖或棲息，再透過管道相連進入車站。為了防堵老鼠侵入，北捷除了例行整潔工作，還會委託專業團隊每月定期針對蟑螂、鼠類布置捕滅設備。

一般而言，補鼠器會放在老鼠容易進出的位置，像是機房、管道、天花板或軌道等，反而捷運站人潮多的地方，老鼠較不會出沒。北捷強調，昨天是零星個案，過去曾有輪椅族乘客搭乘時，發現有老鼠附在輪椅上進入車廂，除此之外案例不多。

至於哪些站點捕獲的老鼠最多？北捷不願透露，僅說車站周邊有夜市和商圈的站點，較容易有類似狀況，不過117個站點防不勝防，很難完全杜絕，公司除了擺放補滅鼠器，還有用鐵網堵住排水溝孔，做物理性的防堵，未來會要求站內飲食業者加強垃圾、廚餘的處理。

(中國時報)

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