台灣PAY進軍超商 拚年底500萬用戶

2018年07月05日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

力拚國內掃碼支付三強，由財政部主導的「台灣Pay」啟動三階段發展計畫，除陸續整合生活帳單，本月起開始導入超商，先進軍萊爾富便利商店、年底再進全家，未來則會結合信用卡，讓用戶出國也能刷，目標是年底使用者將可達500萬戶，店家突破4萬家。

國內行動支付快速發展，除了國際三大Pay之外，掃碼支付目前以Line Pay及街口支付為大宗。台灣Pay昨日舉辦「推動行動支付QR Code共通標準進度報告與未來發展」發表會，除了發表既有成果，也宣布未來規畫。

財政部次長蘇建榮表示，台灣Pay第一階段為整合生活帳單，陸續導入目前國際三大Pay無法做到的「帳單行動支付」，讓民眾用手機掃瞄帳單上的「台灣Pay QR Code」即可輕鬆繳納生活相關的各項稅費單據。

第二階段，也就是與民眾最息息相關的通路布局，將陸續納入四大超商，與既有業者火拚。根據洽談計畫，萊爾富將於7月18日上線，全家超商也將於今年底加入服務，明年統一超商與OK超商也會陸續加入。

而在滿足國內通路後，「台灣Pay」將連結VISA、Master Card與JCB等國際信用卡組織，消費者的支付選擇，除了可從帳戶扣款外，還可選擇用信用卡付款，出國仍可選擇QR Code交易付款於海外消費，不帶現金即可行遍天下。

(中國時報)