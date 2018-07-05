高中職免試入學 每人1.4個機會

2018年07月05日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

高中職免試入學報名已在3日完成，教育部統計，全國15個就學區共要招一般生21萬4674名，但報名人數僅15萬4552名，平均每個學生有1.4個錄取機會。其中，報名人數最多的是基北區3萬7749名，其次是中投區2萬5504名。

依據高級中等學校多元入學招生辦法規定，學生報名人數未超過學校核定招生名額者，全額錄取；超過者，依各就學區免試入學作業要點規範比序項目及模式，採比序方式錄取。

教育部表示，免試入學及特色招生採一次分發完成，各就學區7月10日放榜，13日報到。獲錄取學生應於規定時間持相關證明文件赴各高級中等學校報到，為進入高中職做好準備；未錄取之學生，可再參加各該主管機關核准學校辦理之續招。

此外，今年四技二專技優甄審入學已在昨天公告錄取結果，正、備取生計1萬1599人，完成網路登記就讀志願者計1萬843人，經就讀志願序統一分發錄取者有6238人，分發錄取率43.36％。與去年相比，今年錄取人數減少523人，分發錄取率增加3.25個百分點。

技專校院招生委員會聯合會表示，今年四技二專技優甄審入學，計有全國101所公私立科技校院及大學提供1789系科（組）共8451個招生名額，其中前3名分別是商業類（2513名）、電子類（1141名）及商設類（1138名）。

技專校院招生委員會聯合會提醒錄取生，必須於7月13日12時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到。獲分發之錄取生如同時獲得今年四技二專甄選入學錄取資格，僅能擇一辦理報到。已辦理完成報到手續之錄取生，除非在7月13日12時前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加今年四技二專日間部聯合登記分發及各大學校院入學招生。相關訊息可上網（www.jctv.ntut.edu.tw/enter42）查詢。

(中國時報)