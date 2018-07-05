PK克服心魔 英編織冠軍夢

2018年07月05日 04:11 中國時報 盧品青 ／綜合報導 ／綜合報導

英格蘭門將皮克服在PK戰第5點撲出巴卡的射門。（路透）

2018世足賽戰績

俄羅斯世足賽8強全部出爐，英格蘭與哥倫比亞4日以1比1打到PK戰，英門將皮克服在第5點撲出巴卡的射門，中場戴爾隨後操刀中的，幫助「三獅軍團」以4比3贏得PK戰，不僅搭上前進8強的末班車，也一舉破了該隊的PK魔咒。

門將飛撲 助英破咒

英格蘭過去在國際大賽的PK紀錄十分難看，於1990、1998、2006年3度PK均落敗，即使是歐洲國家盃4度PK也才贏過1次，有趣的是，英格蘭在1996歐洲盃PK失手的戰犯，就是現任教頭邵斯蓋，這回總算討了回來，將在8強遭遇瑞典。

英格蘭此役擺出3-1-4-2陣型，由肯恩與史特林組成雙箭頭攻堅。上屆世足金靴得主J.羅瑞格茲因傷缺陣，迫使哥倫比亞變陣為4-3-3，以防守反擊與三獅軍團周旋。

此役雙方踢得粗野，哥倫比亞領到6張黃牌，英格蘭也有2張。第57分鐘哥國後衛D.桑契斯在英格蘭開角球時拉倒肯恩，領到黃牌還奉送12碼球。肯恩操刀中的，不但幫助英格蘭先馳得點，本屆進球也達6球，追平隊史單屆世足最多進球紀錄，距離本屆金靴獎又更近了一步。

哥國米納 悲劇英雄

哥倫比亞全力反攻，比賽進入末段5分鐘傷停補時，終於獲得全隊第一顆角球，後衛米納在亂軍中頭槌，一個彈跳之後越過了防守的崔皮爾而成功破門，讓兩軍殺入延長賽。米納本屆攻入3球，則追平世足賽後衛單屆進球紀錄。

延長賽英格蘭已不具備體能優勢，30分鐘後無可避免地被拉入他們所不擅長的PK戰。

進入驚心動魄的PK大戰，前兩點雙方都踢進，英格蘭韓德森第3點踢向右邊被門將歐斯皮納擋出，但哥國尤瑞貝第4點不幸踢中門楣，第5點巴卡操刀又被門將擋出。接著戴爾替英格蘭踢進致勝一擊，終以4比3驅散他們的世足PK魔咒。

(中國時報)