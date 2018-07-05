烏拉圭頭痛 卡瓦尼恐缺陣

2018年07月05日 04:11 中國時報 黃邱倫 ／綜合報導 ／綜合報導

本屆俄羅斯世足賽16強淘汰賽全部結束，8強賽預定在6日晚間10點登場，首先上演的就是「天藍軍團」挑戰「高盧雄雞」，但烏拉圭能在16強淘汰賽梅開二度的卡瓦尼受傷了，8強賽可能缺陣，烏拉圭戰力拉警報。

烏拉圭在6月30日與葡萄牙正面交鋒，小組賽沒有發威的卡瓦尼，在蘇亞雷斯的搭配下首開紀錄，然後又自己單刀突破勁射破門，梅開二度是烏拉圭能重返8強的最大功臣。

但或許太過拚命，比賽第73分鐘卡瓦尼受傷，無奈的情況下只能在C羅的攙扶下黯然退場休息，改由史圖亞尼替補上陣，而烏拉圭第一時間對外宣布卡瓦尼只是肌肉受傷，沒什麼大礙。

然而在經過3天休息後卡瓦尼只隨隊到球場，但並沒有下場練習，根據《圖片報》的照片顯示，卡瓦尼左腳不敢用力，只能用右腳勉強支撐著，雙手扶著樓梯把手慢慢走下樓梯，可見得傷勢不輕。

總教練塔巴雷斯在訓練後的記者會上避重就輕表示，卡瓦尼還在等待隊醫的診斷報告，暫時不會隨隊練習。

連同本屆世足賽，卡瓦尼在烏拉圭國家隊踢了104場，總共踢進了45球，其中1球是在小組賽最後一場，以及2球在16強淘汰賽與葡萄牙之戰，與蘇亞雷斯搭檔成為天藍軍團攻堅雙箭頭。

烏拉圭在少了卡瓦尼之後，有可能讓史圖亞尼頂替先發，現年31歲的他，國家隊踢了41場，只進5球，功能性與重要性遠不及卡瓦尼。

1998年法國挾著主辦優勢奪冠，相隔20年再次強勢來襲，小組賽2勝1和，16強淘汰賽4比3氣走阿根廷哭泣，才華洋溢的19歲年輕小將姆巴佩獨進2球，也讓全球身價最頂級的梅西感嘆不已。

若論整體實力法國比烏拉圭出色，論防守兩隊不相上下，然而烏拉圭在少了卡瓦尼之後，想要擊敗法國那就太難了。

(中國時報)