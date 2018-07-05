蘿蔔看世足》暌違48年 南美雙雄能會師4強？

2018年07月05日 04:11 中國時報 李弘斌

俄羅斯世足賽8強全部出爐，不像上屆還有中北美暨加勒比海地區的哥斯大黎加占據1席，本屆歐洲6國、南美2國，沒有「第三勢力」的空間。而歐洲占據半壁8強，篤定有一隊能挺進冠軍戰，倒是位於同一側的烏拉圭、巴西，能否在4強上演暌違48年的「南美內戰」，確保一張與歐洲爭冠的門票，則是一大焦點。

世足從1986年採取現行的16強起全淘汰賽制以來，僅上屆能有2支南美球隊同時殺入4強，但巴西、阿根廷並未碰頭。上一次有南美球隊在淘汰賽的4強交鋒，則要回溯到1970年的烏拉圭vs.巴西。

很巧，本屆有機會在4強會師的南美球隊，就是烏拉圭與巴西。烏拉圭得闖過「高盧雄雞」法國這關，巴西則要對上被喻為「黃金世代」、同樣陣容豪華的比利時，都是硬仗。

烏拉圭卡瓦尼透過「球員論壇（Players' Tribune）」分享一封寫給自己的信，透露他足球生涯20幾年來的心路歷程。(美聯社)

烏拉圭碰法國本來就不好過，可能失去本屆已攻入3球的射手卡瓦尼，更是雪上加霜。烏拉圭是本屆陣型最嚴謹、防守反擊執行最成功的球隊之一，光憑雙箭頭卡瓦尼、蘇亞雷斯就能搞垮對手，是他們反擊可怕的關鍵，缺一人肯定大打折扣。

然而，不論攻擊力是否打折，烏拉圭的防線並不會動搖，他們會牢牢守在後方，除非陷入落後，後衛絕不會上前冒險進攻，避免失位暴露後防的速度罩門。如此一來，法國的19歲快馬姆巴佩，恐怕很難有空間發揮其速度優勢。

烏拉圭是著名難啃的硬骨頭，對手即使過他們這關，也一定要付出代價。法國很難像16強對阿根廷那樣大開殺戒，倒是速度戰難以施展時，中場球星普巴能否發揮優異的個人能力、上前叩關，會是法國突圍的關鍵。

巴西方面，靠著向他們取經而崛起的日本，在16強證明了只要有效控制中場，就能箝制住比利時的戰術。若非日本最後20分鐘體能崩盤，讓比利時藉體型優勢強渡關山，兩球落後的「歐洲紅魔」未必能夠逆轉晉級。

比利時逆轉勝的兩大關鍵，對上巴西恐怕都不存在。就控制中場的能力而言，巴西又更高於日本一個檔次。巴西若有水準演出，這張4強門票應有機會拿下，就看烏拉圭能否絕處逢生了。（作者為4屆世足轉播講評）

(中國時報)