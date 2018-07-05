藍武士換帥 爆克林斯曼掌印

德國名將「金色轟炸機」克林斯曼。（美聯社資料照片）

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中國時報
／綜合報導

日本衝擊世足8強的夢想再次失敗，但「藍武士」不準備放棄，由於現任教頭西野朗簽的是短期合約，任期只到世足結束，日本足協已經開始尋覓新帥，據傳已經開出年薪200萬美元的條件，與前德國名將「金色轟炸機」克林斯曼洽談。

《體育日本》與Daily Sports都披露了日本足協與克林斯曼洽談的消息，由於2019亞洲盃足球賽將於明年1月進行，日方也希望人選敲定愈快愈好。

「這不是一個簡單的決定，但我們不能花太多時間，希望這個月就能敲定。」日足協理事長田嶋幸三說。

日本國家隊9月在札幌安排了國際友誼賽，展開亞洲盃的備戰，足協希望請來有世足經驗的教練領軍。克林斯曼在2006年帶領德國打入世足4強，上屆執教美國則於16強不敵比利時。

日本與比利時鏖戰到最後1分鐘，才以2比3讓出8強門票，克林斯曼在《BBC》世足報導中也讚揚日本的表現，可惜最後幾秒鐘的防線開了，輸得可惜。

「日本向前攻擊令人印象深刻，」克林斯曼說：「但對最後2分鐘可能會有點懊悔，他們把所有人都壓上去了。」

另一方面，由本土教頭申台龍領軍，雖然出局卻在最後一役擊敗衛冕者德國的「太極虎」韓國，也傳出要聘請巴西教頭史柯拉里的消息，不過被韓國足協否認。

(中國時報)

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